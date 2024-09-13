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Шахтер - Карпаты: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Шахтер - Карпаты: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Шахтер - Карпаты: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

В очередном туре чемпионата Украины "Шахтер" Марино Пушича встретится с "Карпатами" под руководством Владислава Лупашко.

Возможно, многих это шокирует, но на данном этапе сезона действующий чемпион набрал лишь на один зачетный балл больше, чем "львы". Хотя и в активе "горняков" есть матч в запасе. Конечно, если бы не тревоги в Кривом Роге, то донецкий коллектив мог быть и выше в турнирной таблице, однако матч с "Кривбассом" не был доигран.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Сейчас обе команды находятся в нижней части таблицы, и обеим нужно очки. А для "Шахтера" эта встреча - это вообще по факту финальная репитиция перед стартом Лиги чемпионов.

Поединок 6-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Шахтер" - "Карпаты" состоится в субботу, 14-го сентября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет во Львове, на "Арене Львов".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
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