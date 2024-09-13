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УПЛ. Оболонь – Александрия 0:0. Шищенко в дебютном матче останавливает лидера

Премьер-лига

Киевляне впервые в чемпионате не пропустили, "горожане" – впервые не забили

УПЛ. Оболонь – Александрия 0:0. Шищенко в дебютном матче останавливает лидера

Фото: ФК Олександрія

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская Премьер-лига, шестой тур

"Оболонь Арена" (Киев)

Главный арбитр: Александр Омельченко

"Оболонь" – "Александрия" 0:0

Оболонь: Федоривский – Грисьо, Приймак, Карась, Стасюк – Витенчук (Мороз 72) – Мединский, Слободян (Груша 54), Черненко, Суханов (Близниченко 54) – Тарануха (Теслюк 13 (Бычек 54))

Александрия: Ермаков – Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартынюк – Калюжный – Беззера (Беляев 89), Ковалец (Погорилый 62), Шостак (Джевани 46), Шулянский (Мышнев 46) – Филиппов (Козак 62)

Предупреждения: Витенчук 58, Медынский 76 – Филиппов 31, Мартынюк 56

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ФК Александрия Оболонь (Киев)
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
13.09.2024 в 20:28
как говорит ЛЕОН --РОТАНЬ ничейный ты наш
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Комментарии 4
alex.belogubko (одесса)
13.09.2024 в 20:28
как говорит ЛЕОН --РОТАНЬ ничейный ты наш
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0
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aleks68
13.09.2024 в 20:11
сдулся ротань.жажа ждал 3:0 от "будущего чемпиона".не быть алесадрии чемпионом никогда
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xo66it (Оболонський Рейх)
13.09.2024 в 20:15
Жажа наркоман мефедроновий, що ви від нього хочете
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TIRAN (Донецк (Украина!))
13.09.2024 в 20:04
хорошо пиво погоняло рвотного "лидера" во втором тайме (первый не смотрел)
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