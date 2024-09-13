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УПЛ. Оболонь – Александрия 0:0. Шищенко в дебютном матче останавливает лидера
Киевляне впервые в чемпионате не пропустили, "горожане" – впервые не забили
Фото: ФК Олександрія
Украинская Премьер-лига, шестой тур
"Оболонь Арена" (Киев)
Главный арбитр: Александр Омельченко
"Оболонь" – "Александрия" 0:0
Оболонь: Федоривский – Грисьо, Приймак, Карась, Стасюк – Витенчук (Мороз 72) – Мединский, Слободян (Груша 54), Черненко, Суханов (Близниченко 54) – Тарануха (Теслюк 13 (Бычек 54))
Александрия: Ермаков – Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартынюк – Калюжный – Беззера (Беляев 89), Ковалец (Погорилый 62), Шостак (Джевани 46), Шулянский (Мышнев 46) – Филиппов (Козак 62)
Предупреждения: Витенчук 58, Медынский 76 – Филиппов 31, Мартынюк 56
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