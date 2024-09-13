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УАФ утвердила изменения в регламент УПЛ в случае снятии команды после проведения матчей этапа плей-офф
13 сентября состоялось заседание Исполкома УАФ
uaf.ua
13 сентября прошло заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола, на котором было принято решение, одно из которых касается изменения регламента УПЛ.
"Исполком принял:
1. Утвердить изменения в Регламент Чемпионата Украины по футболу среди команд клубов УПЛ сезона-2024/2025, а именно – п. 10.6 ч. 10 ст. 5 в следующей редакции:
"10.6 В случае снятия команды с соревнований УПЛ после проведения матчей этапа плей-офф, но к началу нового сезона действуют следующие положения:
10.6.1. Право участия в соревнованиях УПЛ получает команда, занявшая 13 место в итоговой турнирной таблице УПЛ и проигравшая в матчах плей-офф;
10.6.2. Если команда, занявшая 13 место в итоговой турнирной таблице УПЛ, победила в матчах плей-офф, то право участия в соревнованиях УПЛ получает команда, занявшая 14 место в итоговой турнирной таблице УПЛ и проигравшая в матчах плей-офф;
10.6.3. Если в матчах плей-офф победили команды, занявшие 13-е и 14-е места в итоговой турнирной таблице УПЛ, то право участия в соревнованиях УПЛ получает команда, занявшая третье место в соревнованиях первой лиги ПФЛ и проигравшая в матчах плей-офф за выход в УПЛ. Если команда, занявшая третье место в соревнованиях первой лиги ПФЛ и проигравшая в матчах плей-офф за выход в УПЛ, не имеет возможности участвовать в соревнованиях УПЛ, то право участия получает команда, занявшая четвертое место в соревнованиях первой лиги ПФЛ и проигравшая в матчах плей-офф за выход в УПЛ".
2. Утвердить изменения в Регламент Чемпионата Украины по футболу среди команд клубов УПЛ сезона-2024/2025, а именно добавить п. 10.7 и п. 10.8 ч. 10 ст. 5 в следующей редакции:
"10.7. В случае снятия двух команд с соревнований УПЛ после проведения матчей этапа плей-офф, но к началу нового сезона право участия в соревнованиях УПЛ будут иметь команды, проигравшие в матчах плей-офф за выход в УПЛ;
10.8. В случае возникновения не предусмотренных настоящим регламентом обстоятельств решение о составе участников УПЛ принимает Исполнительный комитет УАФ", – говорится в заявлении организации.
Напомним, что перед началом сезона 2024/25 с УПЛ снялся "Днепр-1". Для того, чтобы заменить команду, был организован "турнир четырех" среди коллективов, занявших 3-4 места прошлой кампании Первой лиги и 15-16 места УПЛ. В итоге победу одержал "Левый Берег".
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