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Ротань: Это была худшая игра Александрии в сезоне
Александрия и Оболонь расписали нулевую ничью
Фото: Олександрія
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань подвел итог
"Оболонь" сражалась и цеплялась за очки, им это удалось. Не лучший матч, худший наш в сезоне. Много ошибок, все очень медленно. Первые 15 минут вообще не понравились, а когда что-то начало получаться, то уже поздно. Я говорил, что мы раздражитель сейчас, все на нас настраиваются.
И нужно быть агрессивнее в атаке, где мы были серыми. Ноль ударов в створ. О чем говорить тут. Была пауза, у нас сборников нет. Нужно на себя смотреть в такой ситуации. И если ты первый в таблице, то у соперника другой настрой, к чему мы не были готовы", – сказал Ротань.
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