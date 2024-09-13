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Ротань: Это была худшая игра Александрии в сезоне

Премьер-лига
Обновлено

Александрия и Оболонь расписали нулевую ничью

Ротань: Это была худшая игра Александрии в сезоне

Фото: Олександрія

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань подвел итог матча 6-го тура УПЛ с "Оболонью" (0:0).

"Оболонь" сражалась и цеплялась за очки, им это удалось. Не лучший матч, худший наш в сезоне. Много ошибок, все очень медленно. Первые 15 минут вообще не понравились, а когда что-то начало получаться, то уже поздно. Я говорил, что мы раздражитель сейчас, все на нас настраиваются.

И нужно быть агрессивнее в атаке, где мы были серыми. Ноль ударов в створ. О чем говорить тут. Была пауза, у нас сборников нет. Нужно на себя смотреть в такой ситуации. И если ты первый в таблице, то у соперника другой настрой, к чему мы не были готовы", – сказал Ротань.

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Руслан Ротань ФК Александрия
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
13.09.2024 в 22:30
Ротань, если ты не выиграешь этот чемпионат, я тебе яйца оторву! Ты меня понял , сынок??!
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
13.09.2024 в 22:30
Ротань, если ты не выиграешь этот чемпионат, я тебе яйца оторву! Ты меня понял , сынок??!
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0
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aleks68
13.09.2024 в 23:08
можешь сразу отрывать и ему и сразу себе чмо ты тупое.не бывать твоему ротаню чемпионом.в это могут верить только долб.....бы вроде тебя.тупая продажная мразь.сдохни падаль
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