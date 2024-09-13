Ротань: Это была худшая игра Александрии в сезоне

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань подвел итог матча 6-го тура УПЛ с "Оболонью" (0:0) .

"Оболонь" сражалась и цеплялась за очки, им это удалось. Не лучший матч, худший наш в сезоне. Много ошибок, все очень медленно. Первые 15 минут вообще не понравились, а когда что-то начало получаться, то уже поздно. Я говорил, что мы раздражитель сейчас, все на нас настраиваются.

И нужно быть агрессивнее в атаке, где мы были серыми. Ноль ударов в створ. О чем говорить тут. Была пауза, у нас сборников нет. Нужно на себя смотреть в такой ситуации. И если ты первый в таблице, то у соперника другой настрой, к чему мы не были готовы", – сказал Ротань.