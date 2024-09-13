  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Матч 7-го тура УПЛ Ингулец - Верес состоится в Ровно
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч 7-го тура УПЛ Ингулец - Верес состоится в Ровно

Премьер-лига

Причем именно ровненская команда будет хозяином поединка

Матч 7-го тура УПЛ Ингулец - Верес состоится в Ровно

Фото: НК Верес

Новина українською

Матч 7-го тура УПЛ "Ингулец" – "Верес" состоится в Ровно. Решение о переносе матча в Ровно на стадион "Авангард" утверждено Дирекцией УПЛ.

Причем именно "Верес" выступит хозяином поединка, именно ровненская команда стоит первой в паре на сайте УПЛ.

Напомним, что новый домашний стадион "Ингульца" пока не получил необходимые сертификаты, поэтому все матчи первого круга нынешнего сезона команда планирует провести в гостях.

По теме
yellow-arrow
Кожухарь: Я родился в Молдове и прожил там тринадцать лет. Для меня честь играть за эту сборную
yellow-arrow
Первая потеря очков Александрии, первый балл для Шищенко в Оболони. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
yellow-arrow
Филиппов: У Довбика все получится в Роме - адаптация занимает время
Верес (Ровно) Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости