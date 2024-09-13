Матч 7-го тура УПЛ "Ингулец" – "Верес" состоится в Ровно. Решение о переносе матча в Ровно на стадион "Авангард" утверждено Дирекцией УПЛ.

Причем именно "Верес" выступит хозяином поединка, именно ровненская команда стоит первой в паре на сайте УПЛ.

Напомним, что новый домашний стадион "Ингульца" пока не получил необходимые сертификаты, поэтому все матчи первого круга нынешнего сезона команда планирует провести в гостях.