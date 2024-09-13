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Матч 7-го тура УПЛ Ингулец - Верес состоится в Ровно
Причем именно ровненская команда будет хозяином поединка
Фото: НК Верес
Матч 7-го тура
Причем именно "Верес" выступит хозяином поединка, именно ровненская команда стоит первой в паре на сайте УПЛ.
Напомним, что новый домашний стадион "Ингульца" пока не получил необходимые сертификаты, поэтому все матчи первого круга нынешнего сезона команда планирует провести в гостях.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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