Шищенко: Есть доверие к арбитрам ВАР. Не было пенальти – значит, не было пенальти

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко прокомментировал ничью с "Александрией" (0:0) в 6-м туре УПЛ.

– Для нас это положительный результат, потому что "Александрия" – очень хорошая команда, очень мобильная, очень играющая. Я поблагодарил ребят за самоотдачу, она у нас сегодня была на самом высоком уровне.



Поэтому я доволен результатом, но игрой в некоторых моментах – конечно, нет, потому что были проблемы. Мы дали создать "Александрии" в 1-м тайме такие моменты, которые они могли забивать. Но во 2-м тайме мы уже лучше действовали, и у "Александрии" не было моментов для взятия ворот.

– Момент в 1-м тайме с фолом на Грисьо. Как вы видели эту ситуацию? Может, уже пересматривали – был ли там пенальти?

– Мы видели с планшета – вроде, был пенальти, но надо посмотреть уже трансляцию с разных камер, и тогда какие-то выводы. Но был, не был – это решает арбитр. Нам нужно было играть дальше.

Мы, конечно, где-то рассчитывали на ВАР, но это игра, есть доверие к арбитрам, которые были на ВАР. Поэтому не было – значит, не было пенальти.

– Насколько повлияла вынужденная замена Таранухи на ваш тактический замысел?

– У нас две вынужденные замены были. Я очень благодарен ребятам. Были проблемы уже по ходу 2-го тайма, в концовке, но они дотерпели.

Это характер и это очень важно для нас, потому что было непросто. Я благодарен тем игрокам, у которых были проблемы, что они доиграли матч. У нас замен уже не было. Вынуждено не было, но факт.

– У Таранухи все мы видели много крови. Уже знаем, что перелома носа нет. Тем не менее, как его самочувствие?

– Я еще его не видел. Наверное, он в больнице, какие-то манипуляции делают. Поэтому пока не могу сказать.

– Петр Стасюк. Для него новая команда, вы – новый главный тренер, и он в старте. Как он вписался, по вашему мнению?

– Очень неплохо. Он и на тренировках очень отлично выглядел, поэтому я и решил его поставить в игру. Это очень квалифицированный игрок, опытный игрок и это усиление для нас на эту позицию.

– Будем откровенны, в конце поединка было видно, что немного затягивают время игроки "Оболони". Это, чтобы сохранить этот ничейный результат?

– Я не думаю, что затягивали мы время, потому что были судороги у одного игрока, у другого. По голове другого игрока ударили, затем забили дыхание. Это не сознательно было.

Это такая боевая игра была в концовке, очень непростые моменты были. "Александрии", может, казалось, что мы затягивали время, но это не так.