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Чохонелидзе покинул пост генерального директора Динамо
Кто будет новым гендиром киевлян, пока неизвестно
fcdynamo.com
Генеральный директор "
Резо занимал свой пост в течение 17 последних лет, с сентября 2007-го.
Кто будет новым гендиром киевлян пока не сообщается.
Чехонелидзе отвечал за благоприятный микроклимат внутри команды, находясь с ней как на официальных матчах, так и на тренировочных сборах и обычных тренировках.
Кроме первой команды, функционер много работал с молодежными командами бело-синих, передавая собственный опыт, приобретенный за годы работы в Европе, а также помогая в развитии молодых динамовских талантов.
Также он представлял клуб на международной арене, присутствуя на официальных мероприятиях, проводимых под эгидой УЕФА.
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