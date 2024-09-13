  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Чохонелидзе покинул пост генерального директора Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чохонелидзе покинул пост генерального директора Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Кто будет новым гендиром киевлян, пока неизвестно

Чохонелидзе покинул пост генерального директора Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

Генеральный директор "Динамо" Резо Чохонелидзе и клуб прекратили сотрудничество.

Резо занимал свой пост в течение 17 последних лет, с сентября 2007-го.

Кто будет новым гендиром киевлян пока не сообщается.

Чехонелидзе отвечал за благоприятный микроклимат внутри команды, находясь с ней как на официальных матчах, так и на тренировочных сборах и обычных тренировках.

Кроме первой команды, функционер много работал с молодежными командами бело-синих, передавая собственный опыт, приобретенный за годы работы в Европе, а также помогая в развитии молодых динамовских талантов.

Также он представлял клуб на международной арене, присутствуя на официальных мероприятиях, проводимых под эгидой УЕФА.

По теме
yellow-arrow
Заря - Динамо: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
УАФ утвердила изменения в регламент УПЛ в случае снятии команды после проведения матчей этапа плей-офф
yellow-arrow
Ротань: Это была худшая игра Александрии в сезоне
Резо Чохонелидзе Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости