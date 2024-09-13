Чохонелидзе покинул пост генерального директора Динамо

Генеральный директор " Динамо " Резо Чохонелидзе и клуб прекратили сотрудничество.

Резо занимал свой пост в течение 17 последних лет, с сентября 2007-го.

Кто будет новым гендиром киевлян пока не сообщается.

Чехонелидзе отвечал за благоприятный микроклимат внутри команды, находясь с ней как на официальных матчах, так и на тренировочных сборах и обычных тренировках.

Кроме первой команды, функционер много работал с молодежными командами бело-синих, передавая собственный опыт, приобретенный за годы работы в Европе, а также помогая в развитии молодых динамовских талантов.

Также он представлял клуб на международной арене, присутствуя на официальных мероприятиях, проводимых под эгидой УЕФА.