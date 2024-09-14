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Кожухарь: Я родился в Молдове и прожил там тринадцать лет. Для меня честь играть за эту сборную
Голкипер Вереса дебютировал за сборную Молдовы
фото из свободных источников
Голкипер "
"Я родился в Молдове. Прожил там тринадцать лет. Поэтому когда возник такой вариант – для меня было за честь принять такой вызов и представлять эту страну на международной арене.
Впечатления от дебюта в составе национальной команды Молдовы – только положительные. Сыграть за сборную страны, где я родился – было мечтой. И эта мечта сбылась. Пусть пока в товарищеской игре. Был очень счастлив. Спасибо тренерскому штабу сборной Молдовы, Федерации футбола – что обратили внимание на меня и поверили в меня.
Теперь возвращаюсь в клубный футбол. Впереди игра чемпионата УПЛ против "Полесья". У нас получился не совсем удачный старт сезона. Но все в наших руках. Нужно исправлять ситуацию и получать больше зачетных баллов", - сказал Кожухарь.
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