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Кожухарь: Я родился в Молдове и прожил там тринадцать лет. Для меня честь играть за эту сборную

Премьер-лига

Голкипер Вереса дебютировал за сборную Молдовы

Кожухарь: Я родился в Молдове и прожил там тринадцать лет. Для меня честь играть за эту сборную

фото из свободных источников

Новина українською

Голкипер "Вереса" Андрей Кожухарь поделился впечатлениями jn дебюта на международном уровне в составе сборной Молдовы и оценил старт сезона в чемпионате УПЛ в составе "красно-черных".

"Я родился в Молдове. Прожил там тринадцать лет. Поэтому когда возник такой вариант – для меня было за честь принять такой вызов и представлять эту страну на международной арене.

Впечатления от дебюта в составе национальной команды Молдовы – только положительные. Сыграть за сборную страны, где я родился – было мечтой. И эта мечта сбылась. Пусть пока в товарищеской игре. Был очень счастлив. Спасибо тренерскому штабу сборной Молдовы, Федерации футбола – что обратили внимание на меня и поверили в меня.

Теперь возвращаюсь в клубный футбол. Впереди игра чемпионата УПЛ против "Полесья". У нас получился не совсем удачный старт сезона. Но все в наших руках. Нужно исправлять ситуацию и получать больше зачетных баллов", - сказал Кожухарь.

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Молдова Верес (Ровно) Андрей Кожухарь
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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