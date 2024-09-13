Заря - Динамо: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

14-го сентября луганская "Заря" в рамках шестого тура УПЛ 2024/25 в Киеве будет принимать столичное "Динамо".

Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.