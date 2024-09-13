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Заря - Динамо: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
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Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
14-го сентября луганская "Заря" в рамках шестого тура УПЛ 2024/25 в Киеве будет принимать столичное "Динамо".
Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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