Полузащитник Оболони: Игровое преимущество было на стороне александрийцев, но голевых моментов мы создали больше

Полузащитник "Оболони" Максим Грисьо подвел итоги матча против "Александрии", 0:0.

"Наш соперник не случайно лидирует в УПЛ, команда сейчас на ходу, уверена в своих силах. Поэтому не может не радовать, что благодаря правильно выбранной тактике "Оболонь" сумела дать бой гостям. Видимо, игровое преимущество было на стороне александрийцев, но голевых моментов мы создали больше.

В частности, в середине первого тайма у меня была возможность отличиться, однако мой проход был остановлен с нарушением правил. Это очевидный пенальти, и я не знаю, почему арбитр не наказал гостей", — сказал Грисьо.