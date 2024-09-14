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Полузащитник Оболони: Игровое преимущество было на стороне александрийцев, но голевых моментов мы создали больше

Премьер-лига

Максим Грисьо – о безголевой ничье в стартовой игре шестого тура УПЛ

Полузащитник Оболони: Игровое преимущество было на стороне александрийцев, но голевых моментов мы создали больше

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Полузащитник "Оболони" Максим Грисьо подвел итоги матча против "Александрии", 0:0.

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"Наш соперник не случайно лидирует в УПЛ, команда сейчас на ходу, уверена в своих силах. Поэтому не может не радовать, что благодаря правильно выбранной тактике "Оболонь" сумела дать бой гостям. Видимо, игровое преимущество было на стороне александрийцев, но голевых моментов мы создали больше.

В частности, в середине первого тайма у меня была возможность отличиться, однако мой проход был остановлен с нарушением правил. Это очевидный пенальти, и я не знаю, почему арбитр не наказал гостей", — сказал Грисьо.

Напомним, в турнирной таблице УПЛ "Оболонь" занимает последнее 16-е место, набрав всего 2 очка, в следующем туре "пивовары" сыграют против донецкого "Шахтера".

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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