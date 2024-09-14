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Ротань: Оболонь играла компактно, это факт
Главный тренер Александрии прокомментировал игру против Оболони
Фото: ФК Олександрія
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань поделился комментариями относительно матча 6-го тура УПЛ, "Александрия" - "Оболонь", 0:0.
"Я думаю, что мы вчера не наиграли на победу. Поэтому результат закономерен, и статистика говорит сама за себя. Мы не были на 100% настроены на этот матч. Начало игры получилось очень тяжелым. Мы акцентировали, что соперники сейчас имеют другой настрой. Понятно, что они будут биться с первой минуты.
А если взять то, что мы играли - чистое время, пожалуй, 18 минут с паузами. Матч получился некачественным, неинтенсивным и, видимо, без зрелости. Я считаю, что таких пауз не должно быть в футболе".
"Если взять саму игру - и мяч вратарь медленно вводил. Мы всегда стремимся, прежде всего, и мы говорим это ребятам, что нам нужно пройти нападающего или вингера, а потом строить игру вперед. "Оболонь" играла компактно, это факт. Поэтому в первой стадии мы медленно проходили, потому что нам надо было так. Эта команда нас разбирала один на один. Было очень мало свободных коридоров, через которые можно было играть. Когда мы доходили до флангов, когда мы проходили нападающего, мы тоже были медленными, не продвигали мяч вперед. Вингеры, нападающие не открывались вперед, не разворачивали игру на другой фланг. Когда мы проходили нападающего и строили игру вперед, этот аспект у нас вчера не совсем получался, и мы действительно играли медленно.
Давит, что "Александрия" идет лидером? Конечно, давит. Это будет ложь, если я скажу, что не давит. Конечно, давит. Мы в такой роли никогда не были. Хотели донести ребятам, что на нас будет совсем другой настрой. Прежде всего, мы должны настраиваться так, как на четыре стартовых матча. Вот с таким настроем мы должны выходить на каждый матч", — сказал Ротань.
Напомним, в следующем туре "Александрия" сыграет против "Левого Берега".
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