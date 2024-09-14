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Президент киевского Динамо поблагодарил Чохонелидзе за 17 лет работы в должности генерального директора

Премьер-лига

Суркис поблагодарил его за многолетнюю работу в Динамо

Президент киевского Динамо поблагодарил Чохонелидзе за 17 лет работы в должности генерального директора

Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный директор клуба Резо Чохонелидзе приостановил сотрудничество с клубом "Динамо" Киев.

Резо Чохонелидзе возглавил этот пост в сентябре 2007 года. Чехонелидзе отвечал за благоприятный микроклимат внутри команды. Кроме первой команды, 76-летний специалист много работал с молодежными командами. Резо часто присутствовал как на официальных матчах киевского "Динамо", так и на тренировочных сборах и обычных тренировках.

Президент клуба Игорь Суркис поблагодарил Резо Чохонелидзе за многолетнюю работу в "Динамо" Киев.

"Вы посвятили всю свою жизнь футболу, сначала как профессиональный игрок, а затем - в роли футбольного функционера и топменеджера. На протяжении многих лет Вы верой и правдой служили киевскому "Динамо", посвящая свое время, энергию и знание функционированию, развитию и совершенствованию клуба. Знаю, что в свою деятельность на должности генерального директора Вы вкладывали душу и сердце, и очень ценю это Вы – особый человек с большим футбольным сердцем и желанием служить интересам футбола.

В свое время вы сделали непростой выбор, придя работать в "Динамо" из итальянского "Милана", за что я лично и вся динамовская семья вам очень благодарны, мы ценим это судьбоносное решение.

Кроме вашего высокого профессионализма, ответственности, неисчерпаемых знаний в сфере футбола, вы покорили коллег, подчиненных и руководителей своими человеческими качествами и высокими нравственными ценностями.

С Вами всегда было приятно общаться, ведь Вы излучали искренность, тепло и неравнодушие, проявляли интеллигентность во всех поступках, а ваше лицо украшала улыбка. Вы всегда не только внимательно слушали, но и охотно делились своими идеями, взглядами на футбол, компетентными мнениями по разным ситуациям и могли дать дельный совет по любому, даже самому сложному вопросу.

К сожалению, пора завершать наше сотрудничество, но мы не прощаемся. Уверен, будем с вами видеться на футбольных полях Европы. Искренне желаю вам успехов, новых достижений и побед во всех областях вашей жизни", — цитирует Суркиса официальный сайт киевлян.

Добавим, что сегодня киевское "Динамо" сыграет против "Зари" в 15:30.

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Игорь Суркис Резо Чохонелидзе Динамо (Киев)
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Источник:
Dynamo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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