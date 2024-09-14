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Заря - Динамо Киев. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря – Динамо Киев: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 14.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
В прошлом сезоне "Динамо" без проблем разобралось с "Зарёй" как дома, так и на выезде. Навяжет ли луганский коллектив борьбу киевлянам в текущей кампании? Из-за насыщенного графика на счету "бело-синих" на данный момент наименьшее количество матчей (3) среди участников УПЛ. Тем не менее, к шестому туру "Динамо" подходит, находясь в топ-5 турнирной таблицы.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, шестой тур
14 сентября 2024 года. Киев, "Динамо им. В. Лобановского"
"Заря" 15:30 "Динамо" Киев
Видеотрансляция – УПЛ ТБ
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