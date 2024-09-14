УПЛ. Черноморец – Ингулец 1:0. Шедевр Пшеничнюка на 90+4

В Одессе в матче шестого тура УПЛ местный "Черноморец" принимал "Ингулец". До этого тура безничейная серия "Черноморца" длилась в УПЛ 18 игр: 4 победы и 14 поражений. Старт сезона обе команды никак не могут занести себе в актив – по три очка и место в нижней части таблицы.

Безвыигрышная гостевая серия "Ингульца" до этого тура длилась в УПЛ 6 игр: 3 ничьих и 3 поражения. Перед паузой на матче сборных петровцы без шансов уступили "Руху" - 0:5. Одесситы тоже разочаровали собственных болельщиков – проиграли 1:4. "Полесью".

Александр Бабич сегодня с первых минут решил выпустить двух новичков, присоединившихся уже во время паузы на матчи сборных. В центре защиты вышли Лацабидзе и Скиба.

С первых минут одесситы взяли мяч под свой контроль, но без скорости невозможно было пройти организованную защиту петровцев. Футболисты "Ингульца" даже не пытались высоко прессинговать, понимая цену ошибки. Борьбы было очень много, но с конструктивом в заключительной трети поля ощущались проблемы.

Первого момента болельщикам пришлось ждать 26 минут. После ошибки гостей в обороне мяч прилетел к Попову, который фактически вывалился один на один, пытался перекинуть Паламарчука, но голкипер сыграл блестяще. Темп матча был медленным, команды поочередно владели мячом, но забить до перерыва не удалось. Один момент на две команды это слишком мало. Пресный первый тайм выдали команды и счет совершенно по игре.

В начале второго тайма произошли изменения по позициям у одесситов. Вместо Лацабидзе в центре защиты играл опытный Богдан Бутко. Футболисты "Ингульца" активно начали вторую половину встречи, но в позиционной атаке продолжались существенные проблемы. Очень мало было осмысленных действий в атаке.

Следует отметить выход Сергея Кисленко, ведь ему удавалось выигрывать верховую борьбу и тем самым петровцы получали шансы развивать свои атаки. После перерыва мяч у одесситов не держался. На 69-й минуте защитники "Ингульца" в штрафной забыли Хобленко, но нападающий с выгодной позиции не смог акцентированно пробить по воротам.

Стоит отметить появление на поле Янакова, прибавившего скорости "Черноморцу". На 90+4 минуте произошло чудо. После подачи с углового Пшеничнюк ударом через себя приносит победу одесситам – 1:0.Фантастическое развитие событий.

Vbet лига. Шестой тур

"Черноморец" - "Ингулец" 1:0

Голы: Пшеничнюк (90+4)

Удаление: Мельничук (90+3)

"Черноморец": Рудько – Бутко, Лацабидзе (Габелок, 46), Скиба, Кисиль – Белошевский, Гомес, Васильев (Нет0, 46), Сигеев (Пшеничнюк, 77), Петряк (Янаков, 62) – Попов (Хобленко, 62)

"Ингулец": Паламарчук – Мельничук, Малыш, Шершень, Дубилей – Волохатый (Резепов, 77), Пятов, Богунов (Кисленко, 46, Ситало, 89), Белоцерковец – Сад, Козак (Мысык, 89)