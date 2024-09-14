Тренер Оболони: Я хочу, чтобы мы были более агрессивными, более мобильными

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко прокомментировал нулевую ничью против "Александрии" в матче 6-го тура УПЛ.

"Очень дисциплинированно мы сыграли в тактическом плане. Но были моменты, когда мы позволили "Александрии" создать такие стопроцентные моменты. Но во втором тайме уже было лучше. Есть над чем работать, очень много работы. Я доволен результатом, но есть моменты, которые нам надо улучшать.

Я хочу, чтобы мы были более агрессивными, более мобильными. Очень надеюсь, что это произойдет быстрее. Нам надо и забивать голы, и быть более активными в последней трети поля.

Насколько я доволен своим дебютом? Конечно, хочется побеждать. Но я понимаю, какой соперник сегодня был. Конечно, это положительный результат для нас. Я считаю, мы можем еще его улучшить."