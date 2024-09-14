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Тренер Оболони: Я хочу, чтобы мы были более агрессивными, более мобильными

Премьер-лига

Дал пресс-конференцию после игры с Александрией

Тренер Оболони: Я хочу, чтобы мы были более агрессивными, более мобильными

fc.obolon.ua

Новина українською

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко прокомментировал нулевую ничью против "Александрии" в матче 6-го тура УПЛ.

"Очень дисциплинированно мы сыграли в тактическом плане. Но были моменты, когда мы позволили "Александрии" создать такие стопроцентные моменты. Но во втором тайме уже было лучше. Есть над чем работать, очень много работы. Я доволен результатом, но есть моменты, которые нам надо улучшать.

Я хочу, чтобы мы были более агрессивными, более мобильными. Очень надеюсь, что это произойдет быстрее. Нам надо и забивать голы, и быть более активными в последней трети поля.

Насколько я доволен своим дебютом? Конечно, хочется побеждать. Но я понимаю, какой соперник сегодня был. Конечно, это положительный результат для нас. Я считаю, мы можем еще его улучшить."

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Также Шищенко поделился комментариями о том, что он ожидает от игры в следующем туре против "Шахтера".

"Чего ждать от нас в игре против "Шахтера"? Ну, я понимаю, какой соперник будет против нас играть. Будем готовиться, проанализируем последние матчи 'Шахтера'. Будем готовиться под "Шахтер". Возможно, поменяем тактическую схему. Что ждать? Будем ждать хорошего результата. Это очень важно для нас. Тем более, что это "Шахтер". Я уже обыгрывал "Шахтер", попробуем еще раз их обыграть."

Напомним, сейчас "пивовары" занимают последнее место в турнирной таблице УПЛ, набрав всего 2 очка.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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