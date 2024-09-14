Заря – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 6-го тура чемпионата Украины между луганской "Зарей" и киевским "Динамо".

Читайте также Президент киевского Динамо поблагодарил Чохонелидзе за 17 лет работы в должности генерального директора

Обе команды имеют по 9 очков, но "Динамо" идет на 4-м месте, опережая "Зарю" по дополнительным показателям и сыграв при этом меньше на 2 матча. Подопечные Шовковского подходят к игре в хорошем настроении и рассчитывают продолжить успешную серию​, но и луганчане стремятся выровняться и улучшить выступления в обороне. Получится ли? Или же нас ждет спокойная победа столичного гранда? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 14 сентября – в 15:25 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Роман Синчук