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Заря – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
ФК Динамо
UA-Футбол организует комментарий поединка 6-го тура чемпионата Украины между луганской "Зарей" и киевским "Динамо".
Обе команды имеют по 9 очков, но "Динамо" идет на 4-м месте, опережая "Зарю" по дополнительным показателям и сыграв при этом меньше на 2 матча. Подопечные Шовковского подходят к игре в хорошем настроении и рассчитывают продолжить успешную серию, но и луганчане стремятся выровняться и улучшить выступления в обороне. Получится ли? Или же нас ждет спокойная победа столичного гранда? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 14 сентября – в 15:25 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Роман Синчук
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