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Шахтер – Карпаты. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
ФК Шахтар
UA-Футбол организует комментарий поединка 6-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и львовскими "Карпатами".
Подопечные Пушича очень неудачно стартовали в национальном первенстве. По сути, новичок УПЛ сейчас идет недалеко от "Шахтера" (9-е место) – у "Карпат" (5-я строчка) на матч больше (5 vs 4 поединка) и на балл меньше (5 у львовян vs 6 очков у "горняков"). Смогут ли "зелено-белые" устроить очередную сенсацию в матче с участием "Шахтера"? Или же донецкая команда спокойно возьмет свое? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 14 сентября – в 17:55 по киевскому времени.
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Комментатор: Влад Петрушевский
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