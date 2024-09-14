Шахтер – Карпаты. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 6-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и львовскими "Карпатами".

Читайте также Директор Шахтера: Нет никакого негатива со стороны болельщиков Шальке по отношению к нашему клубу

Подопечные Пушича очень неудачно стартовали в национальном первенстве. По сути, новичок УПЛ сейчас идет недалеко от "Шахтера" (9-е место) – у "Карпат" (5-я строчка) на матч больше (5 vs 4 поединка) и на балл меньше (5 у львовян vs 6 очков у "горняков"). Смогут ли "зелено-белые" устроить очередную сенсацию в матче с участием "Шахтера"? Или же донецкая команда спокойно возьмет свое? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 14 сентября – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Влад Петрушевский