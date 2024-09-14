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Эксарбитр ФИФА Ступар дал оценку игровому эпизоду в матче Оболонь – Александрия
Рефери ошибся, не поставив пенальти в ворота Александрии ©
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Вчера в рамках 6-го тура "Оболонь" принимала "Александрию". Матч завершился со счетом 0:0.
На 24-й минуте поединка произошел эпизод, в котором Грисьо упал в штрафной "Александрии". Арбитры использовали VAR для просмотра момента, но пенальти не назначили.
Экс арбитр ФИФА Мирослав Ступар дал оценку игровому эпизоду:
"В борьбе с киевлянином Максимом Грисьо, который рвался к воротам, александриец Артем Шулянский откровенно сфолил, и арбитр Александр Омельченко должен был наказать гостей пенальти. Он этого не сделал. Я не знаю, почему арбитр VAR Александр Каленов не обратил внимание рефери на это очевидное нарушение правил.
Возможно, на решение Омельченко повлияло то, что в атаке александрийцев, которая предшествовала этому эпизоду, была жесткая борьба за верховой мяч в штрафной площадке хозяев. И, чтобы подстраховать себя, арбитр решил промолчать в обоих случаях. Но, в отличие от Шулянского, защитник киевлян Владислав Приймак сыграл чисто.
Эта ошибка рефери стоила "Оболони" очень дорого, ведь в случае реализации 11-метрового она могла записать в свой актив первую победу."
Добавим, что Максим Грисьо не согласился с решением арбитра. Напомним, в турнирной таблице УПЛ "Оболонь" занимает последнее 16-е место, набрав лишь 2 очка.
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