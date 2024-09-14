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Полесье – Верес. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
ФК Полісся
UA-Футбол организует комментарий поединка 6-го тура чемпионата Украины между "Полесьем" и "Вересом".
Житомирский коллектив вылетел из еврокубков и теперь может полностью сконцентрироваться на локальном турнире, сейчас идет хорошо – в числе первых в таблице. В 6-м туре команде Ашура предстоит принять у себя в домашних стенах гостей из Ровно. За 5 матчей "Верес" набрал всего 4 очка (1 победа, 1 ничья и 3 поражения). Необходимо реабилитироваться, но получится ли? Ответы на все вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 15 сентября – в 17:55 по киевскому времени.
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Комментатор: Влад Шарапа
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