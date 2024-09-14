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Стало известно, выйдет ли на поле Юрий Копина в матче против Левого Берега
У защитника повреждено колено
ФК Олександрія
Защитник "Александрии" Юрий Копина примет участие в матче следующего тура против "Левого Берега".
По имеющейся информации, травма, которую получил 28-летний Юрий Копина, оказалась несерьезной, и, скорее всего, в матче, который пройдет 21 сентября, Юрий Копина будет в составе команды.
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Напомним, за нынешний сезон Копина успел сыграть в четырех поединках, он отдал одну результативную передачу.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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