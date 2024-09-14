  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стало известно, выйдет ли на поле Юрий Копина в матче против Левого Берега
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, выйдет ли на поле Юрий Копина в матче против Левого Берега

Премьер-лига

У защитника повреждено колено

Стало известно, выйдет ли на поле Юрий Копина в матче против Левого Берега

ФК Олександрія

Новина українською

Защитник "Александрии" Юрий Копина примет участие в матче следующего тура против "Левого Берега".

По имеющейся информации, травма, которую получил 28-летний Юрий Копина, оказалась несерьезной, и, скорее всего, в матче, который пройдет 21 сентября, Юрий Копина будет в составе команды.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, за нынешний сезон Копина успел сыграть в четырех поединках, он отдал одну результативную передачу.

По теме
yellow-arrow
Левый Берег - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 15.09.2024
yellow-arrow
Черноморец – Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Ворскла - Рух: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
ФК Александрия Юрий Копина
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости