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Грузинская тема Черноморца. Десятый сборник Сакартвело стал моряком

Премьер-лига

В субботнем матче в Одессе состоялся маленький "национальный" юбилей

Грузинская тема Черноморца. Десятый сборник Сакартвело стал моряком

t.me/ChernomoretsOdessa

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Один из новичков одесского "Черноморца" недавно завершившегося трансферного периода войдет в историю клуба в количественной номинации. Речь идет об арендованном у донецкого "Шахтера" Луке Лацабидзе, который был заявлен за команду "моряков" в начале сентября. 20-летний защитник "закрыл" первую десятку грузинских легионеров, защищавших цвета "Черноморца" в чемпионатах Украины.

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Первопроходцами среди представителей Сакартвело в одесском клубе в сезоне 2005/06 стали игроки сборной Грузии Илья Канделаки и Кахабер Мжаванадзе. С тех пор почти за два десятка лет в главной команде Одессы выступали Георгий Шашиашвили, Ираклий Модебадзе, Георгий Челебадзе, Торнике Окриашвили, Георги Гадрани, Давид Хочолава и Георгий Цитаишвили.

Следует отметить, что все грузинские легионеры "Черноморца" были или стали сборниками своей страны. Семь из них играли за национальную сборную Грузии, а только трое (Челебадзе, Гадрани и Лацабидзе) – за "молодежку".

В субботу, 14 сентября, в составе одесской команды в матче 6-го тура с "Ингульцом" состоиялся дебют Лацабидзе, поэтому де-юре зафиксирован первый юбилей наличия грузин в украинской истории "Черноморца".

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