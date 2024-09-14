Советник президента Кривбасса поделился тем, как проходит подготовка к матчу против Левого Берега

Советник президента "Кривбасса" Геннадий Приходько рассказал о том, как проходит подготовка криворожской команды перед матчем против "Левого Берега".

Геннадий Николаевич, УПЛ возвращается. В каком настроении наша команда подходит к матчу с "Левым Берегом"?

Наша команда готовится к игре в обычном режиме, как и ко всем другим важным матчам УПЛ. Да, тренировались без сборников, но ждем их возвращения уже на днях. В целом поработали очень хорошо.

В "Левом Берегу" теперь играет ваш сын - Клим, недавно перешедший из "Кривбасса". Для него и для вас это будет игра с особым подтекстом?

Я болею за родной "Кривбасс", Клим выступает в "Левом Берегу". Для каждого из нас этот матч будет важен.