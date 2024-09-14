  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мирослав Ступар: Над Оболонью витает несправедливая судейская магия
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мирослав Ступар: Над Оболонью витает несправедливая судейская магия

Премьер-лига

По итогам матча с Александрией

Мирослав Ступар: Над Оболонью витает несправедливая судейская магия

Фото - УПЛ / Автор - невідомий

Новина українською

Матч 6-го тура "Оболонь" - "Александрия" закончился со счетом 0:0. Но на 24-й минуте в штрафной площади александрийцев произошел момент с падением Грисьо, который мог претендовать на назначение 11-метрового удара в ворота гостей. Судейский эксперт UA-Футбол, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар дал оценку этому эпизоду.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- Момент, который арбитр Омельченко расценил не по правилам, а по своему усмотрению. Грисьо вошел в штрафную александрийцев, убрал мяч под себя, а Шулянский хотел выбить круглого, но ударил по ноге оппонента. Может показаться, что Грисьо дорисовывал падение – но это не так. Он был в безопорной фазе, потерял координацию, после чего упал. Замечу, что контакт был достаточным для принятия правильного решения со стороны арбитра. Омельченко находился в хорошей позиции, видел этот момент, но промолчал. Также промолчал и арбитр на VAR Каленов.

Тогда вопрос: а как же оценивать эту ситуацию по другому, если не назначать пенальти? Можно сказать, что оба арбитра прозевали, чтобы сообща принять правильное решение. Эта двойная ошибка повлияла на окончательный счет матча. Правда, удар нужно еще реализовать. Есть же возможность посмотреть. Почему VAR взял на себя ответственность, посчитав, что там нарушения не было?! Дай возможность арбитру в поле оценить ситуацию на мониторе, и тогда можно было прийти или к единому мнению, или в разнобой. В любом случае, последнее слово было бы за Омельченоко. Непонятно, почему арбитры так поступают, и уже не в первый раз. Вокруг "Оболони" витает несправедливая судейская магия. То в Полтаве не засчитывают чистый гол, забитый оболонцами, а теперь в Киеве не назначают 11-метровый удар в их пользу. А момент то был несложный, простой.

По теме
yellow-arrow
Сравнял с Хвичей Кварацхелией. Иван Балан - о грузинском вингере Динамо Георгии Цитаишвили
yellow-arrow
Умный и техничный футболист". Экс-рулевой сборной Украины высказался о новичке киевского Динамо
yellow-arrow
Киевляне очки пока не теряли. Заря - Динамо. Текстовая трансляция матча УПЛ
Мирослав Ступар Сергей Шебек
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Сергій Шебек, UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
14.09.2024 в 14:05
Дійсно людей в буду посадили, щоб вони могли з різних ракурсів роздивитися зіткнення / падіння у карному майданчику! То судді в полі доводиться швидко реагувати, іноді намагаючись побачити всю картину! Але совковий принцип "Не висовуйся!" не згинув!
Ответить
2
1
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Spokoyno (Київ)
14.09.2024 в 14:05
Дійсно людей в буду посадили, щоб вони могли з різних ракурсів роздивитися зіткнення / падіння у карному майданчику! То судді в полі доводиться швидко реагувати, іноді намагаючись побачити всю картину! Але совковий принцип "Не висовуйся!" не згинув!
Ответить
2
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
14.09.2024 в 13:43
Шановний Мирослав ! Не підливайте масла в вогонь ! ОБОЛОНЬ у нас і так сама ниюча команда в УПЛ. Вони насправді вважають, що вигали б УПЛ, якби судді їх не щимили...
Ответить
0
4

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости