Мирослав Ступар: Над Оболонью витает несправедливая судейская магия

Матч 6-го тура "Оболонь" - "Александрия" закончился со счетом 0:0. Но на 24-й минуте в штрафной площади александрийцев произошел момент с падением Грисьо, который мог претендовать на назначение 11-метрового удара в ворота гостей. Судейский эксперт UA-Футбол, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар дал оценку этому эпизоду.

- Момент, который арбитр Омельченко расценил не по правилам, а по своему усмотрению. Грисьо вошел в штрафную александрийцев, убрал мяч под себя, а Шулянский хотел выбить круглого, но ударил по ноге оппонента. Может показаться, что Грисьо дорисовывал падение – но это не так. Он был в безопорной фазе, потерял координацию, после чего упал. Замечу, что контакт был достаточным для принятия правильного решения со стороны арбитра. Омельченко находился в хорошей позиции, видел этот момент, но промолчал. Также промолчал и арбитр на VAR Каленов.

Тогда вопрос: а как же оценивать эту ситуацию по другому, если не назначать пенальти? Можно сказать, что оба арбитра прозевали, чтобы сообща принять правильное решение. Эта двойная ошибка повлияла на окончательный счет матча. Правда, удар нужно еще реализовать. Есть же возможность посмотреть. Почему VAR взял на себя ответственность, посчитав, что там нарушения не было?! Дай возможность арбитру в поле оценить ситуацию на мониторе, и тогда можно было прийти или к единому мнению, или в разнобой. В любом случае, последнее слово было бы за Омельченоко. Непонятно, почему арбитры так поступают, и уже не в первый раз. Вокруг "Оболони" витает несправедливая судейская магия. То в Полтаве не засчитывают чистый гол, забитый оболонцами, а теперь в Киеве не назначают 11-метровый удар в их пользу. А момент то был несложный, простой.