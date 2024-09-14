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Пара центрбеков Биловар-Бражко. Заря – Динамо: стартовые составы на матч
Будут бороться против Будкивского и Антюха
Фото - Динамо
В поединке шестого тура УПЛ "Заря" встретится с "Динамо". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
- "Заря": Турбаевский – Тронтель, Башич, Джордан, Вантух – Кирюханцев, Хахлев, Дришлюк, Мичин – Будковский, Антюх.
- Запасные: Сапутин, Мацапура, Эскинья, Нваезе, Кораблин, Вакула, Жуниор Рейс, Ндур.
- "Динамо": Бущан – Тимчик, Биловар, Бражко, Вивчаренко – Михайленко, Пихаленок – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Ванат.
- Запасные: Нещерет, Моргун, Дячук, Волошин, Шапаренко, Рубчинский, Андриевский, Караваев, Малыш, Себальос, Дубинчак, Брагару.
Перед этим поединком “Заря” находится на шестом месте УПЛ, а “Динамо” идет на четвертой позиции. У обеих команд по девять очков, но у луганцев на два проведенных матча больше.
Матч начнется в 15.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этой встречи.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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