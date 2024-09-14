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Пара центрбеков Биловар-Бражко. Заря – Динамо: стартовые составы на матч

Премьер-лига

Будут бороться против Будкивского и Антюха

Пара центрбеков Биловар-Бражко. Заря – Динамо: стартовые составы на матч

Фото - Динамо

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В поединке шестого тура УПЛ "Заря" встретится с "Динамо". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

  • "Заря": Турбаевский – Тронтель, Башич, Джордан, Вантух – Кирюханцев, Хахлев, Дришлюк, Мичин – Будковский, Антюх.
  • Запасные: Сапутин, Мацапура, Эскинья, Нваезе, Кораблин, Вакула, Жуниор Рейс, Ндур.
  • "Динамо": Бущан – Тимчик, Биловар, Бражко, Вивчаренко – Михайленко, Пихаленок – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Ванат.
  • Запасные: Нещерет, Моргун, Дячук, Волошин, Шапаренко, Рубчинский, Андриевский, Караваев, Малыш, Себальос, Дубинчак, Брагару.

Перед этим поединком “Заря” находится на шестом месте УПЛ, а “Динамо” идет на четвертой позиции. У обеих команд по девять очков, но у луганцев на два проведенных матча больше.

Матч начнется в 15.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этой встречи.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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