Пара центрбеков Биловар-Бражко. Заря – Динамо: стартовые составы на матч

В поединке шестого тура УПЛ "Заря" встретится с "Динамо". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

"Заря": Турбаевский – Тронтель, Башич, Джордан, Вантух – Кирюханцев, Хахлев, Дришлюк, Мичин – Будковский, Антюх.

Турбаевский – Тронтель, Башич, Джордан, Вантух – Кирюханцев, Хахлев, Дришлюк, Мичин – Будковский, Антюх. Запасные: Сапутин, Мацапура, Эскинья, Нваезе, Кораблин, Вакула, Жуниор Рейс, Ндур.

"Динамо": Бущан – Тимчик, Биловар, Бражко, Вивчаренко – Михайленко, Пихаленок – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Ванат.

Бущан – Тимчик, Биловар, Бражко, Вивчаренко – Михайленко, Пихаленок – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Ванат. Запасные: Нещерет, Моргун, Дячук, Волошин, Шапаренко, Рубчинский, Андриевский, Караваев, Малыш, Себальос, Дубинчак, Брагару.

Перед этим поединком “Заря” находится на шестом месте УПЛ, а “Динамо” идет на четвертой позиции. У обеих команд по девять очков, но у луганцев на два проведенных матча больше.

Матч начнется в 15.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этой встречи.