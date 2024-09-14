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Сравнял с Хвичей Кварацхелией. Иван Балан - о грузинском вингере Динамо Георгии Цитаишвили

Премьер-лига

Он – это второй Хвича ©

Сравнял с Хвичей Кварацхелией. Иван Балан - о грузинском вингере Динамо Георгии Цитаишвили

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Известный украинский тренер Иван Балан поделился своим мнением по поводу грузинского вингера киевского "Динамо" Георгия Цитаишвили, который на правах аренды выступает за "Гранаду".

"Очень хороший футболист. Очень. Когда два года назад я приехал в Грузию и находился в Батуми, он, можно сказать, играл у меня на глазах – в тамошнем "Динамо". Почти все игры с участием Цитаишвили я смотрел. Могу сказать, что он – это второй Хвича. Георгий обладает многими футбольными качествами, которые и помогли ему стать искусным игроком. Он удивительно работоспособен, быстр, техничен, и работает с того же фланга, что и Кварацхелия. Цитаишвили приехал в батумское "Динамо" на правах аренды от киевского "Динамо", а не так давно перешел в испанскую "Гранаду". Насколько мне известно, в этом клубе после трех сыгранных туров Георгий на хорошем счету.

Во всех матчах он играет и выглядит очень неплохо. Уверен, что "Гранада" на данном этапе является для Цитаишвили лишь трамплином для перехода в топовый европейский клуб. Он этого заслуживает", — сказал Иван Балан.

Напомним, за прошлый сезон Георгий Цитаишвили сыграл в 19 матчах за "Динамо Киев", в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами.

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Иван Балан Грузия Динамо (Киев) Гранада Георгий Цитаишвили
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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