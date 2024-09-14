Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сравнял с Хвичей Кварацхелией. Иван Балан - о грузинском вингере Динамо Георгии Цитаишвили
Он – это второй Хвича ©
Фото: ФК Динамо Киев
Известный украинский тренер Иван Балан поделился своим мнением по поводу грузинского вингера киевского "Динамо" Георгия Цитаишвили, который на правах аренды выступает за "Гранаду".
"Очень хороший футболист. Очень. Когда два года назад я приехал в Грузию и находился в Батуми, он, можно сказать, играл у меня на глазах – в тамошнем "Динамо". Почти все игры с участием Цитаишвили я смотрел. Могу сказать, что он – это второй Хвича. Георгий обладает многими футбольными качествами, которые и помогли ему стать искусным игроком. Он удивительно работоспособен, быстр, техничен, и работает с того же фланга, что и Кварацхелия. Цитаишвили приехал в батумское "Динамо" на правах аренды от киевского "Динамо", а не так давно перешел в испанскую "Гранаду". Насколько мне известно, в этом клубе после трех сыгранных туров Георгий на хорошем счету.
Во всех матчах он играет и выглядит очень неплохо. Уверен, что "Гранада" на данном этапе является для Цитаишвили лишь трамплином для перехода в топовый европейский клуб. Он этого заслуживает", — сказал Иван Балан.
Напомним, за прошлый сезон Георгий Цитаишвили сыграл в 19 матчах за "Динамо Киев", в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами.
Популярное сейчас
- Черноморец – Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Заря – Динамо, дерби Лондона и Каталонии. Расписание футбола на 9 – 15 сентября
- "Он мне не понравился". Раджа Наингголан – о Довбике
- Герреро не сыграет против Зари - СМИ
- Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом