Умный и техничный футболист". Экс-рулевой сборной Украины высказался о новичке киевского Динамо

Сезон-2024/25 только набирает обороты, а в футбольных кругах уже оценивают летние приобретения наших грандов. Говоря о киевском "Динамо" все обращают внимание на гармоничное вливание в новый коллектив экс-игрока "Днепра-1" Александра Пихаленка. Несмотря на короткие сроки пребывания в команде Александра Шовковского, 27-летний новичок успел проявить свои лучшие качества как в еврокубковых матчах, так и в играх чемпионата. Не случайно главный тренер сборной Украины Сергей Ребров включил Пихаленка в список игроков, вызванных для участия в сентябрьских поединках Лиги наций.

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Мнением об этом футболисте с корреспондентом UA-Футбол поделился бывший игрок и главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Алексей Михайличенко.

– Еще тогда, когда я видел его в составе "Днепра-1", он мне понравился тем, как мыслит на футбольном поле, – сказал он. - Пихаленок довольно умный и техничный футболист, поэтому и обратили на него внимание в "Динамо". Ясно, что пока нельзя сказать, что он на все сто процентов интегрировался в игру новой для него команды и вместе с партнерами имеет полную слаженность в действиях. Однако новичок динамовцев находит много моментов, в которых он очень полезен. Думаю, что этот футболист будет и дальше прогрессировать. Для динамовского клуба это хорошее приобретение.