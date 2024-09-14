  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Умный и техничный футболист". Экс-рулевой сборной Украины высказался о новичке киевского Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Умный и техничный футболист". Экс-рулевой сборной Украины высказался о новичке киевского Динамо

Премьер-лига

Будет ли и в дальнейшем полезным летнее приобретение?

Умный и техничный футболист". Экс-рулевой сборной Украины высказался о новичке киевского Динамо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Сезон-2024/25 только набирает обороты, а в футбольных кругах уже оценивают летние приобретения наших грандов. Говоря о киевском "Динамо" все обращают внимание на гармоничное вливание в новый коллектив экс-игрока "Днепра-1" Александра Пихаленка. Несмотря на короткие сроки пребывания в команде Александра Шовковского, 27-летний новичок успел проявить свои лучшие качества как в еврокубковых матчах, так и в играх чемпионата. Не случайно главный тренер сборной Украины Сергей Ребров включил Пихаленка в список игроков, вызванных для участия в сентябрьских поединках Лиги наций.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Мнением об этом футболисте с корреспондентом UA-Футбол поделился бывший игрок и главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Алексей Михайличенко.

– Еще тогда, когда я видел его в составе "Днепра-1", он мне понравился тем, как мыслит на футбольном поле, – сказал он. - Пихаленок довольно умный и техничный футболист, поэтому и обратили на него внимание в "Динамо". Ясно, что пока нельзя сказать, что он на все сто процентов интегрировался в игру новой для него команды и вместе с партнерами имеет полную слаженность в действиях. Однако новичок динамовцев находит много моментов, в которых он очень полезен. Думаю, что этот футболист будет и дальше прогрессировать. Для динамовского клуба это хорошее приобретение.

Читайте такжеМирослав Ступар: Над Оболонью витает несправедливая судейская магия
По теме
yellow-arrow
Советник президента Кривбасса - о ситуации со Стецковым: Его психологическое состояние и нежелание защищать наши цвета заставили принять такое решение
yellow-arrow
Заря - Динамо Киев. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Шедевр как компенсация за долгие ожидания. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ингулец 1:0
Алексей Михайличенко Динамо (Киев) Александр Пихаленок эксклюзив UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости