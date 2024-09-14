Палкин: Почти все доходы Шахтера – это продажа игроков

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о доходах клуба.

“Почти все наши доходы – это продажа игроков. Доходы от спонсорства упали, мы потеряли покупавших легионеров, сейчас мы расширяем наш набор в Украине. Такие случаи, как с Трубиным, нам очень помогают.

Продажа является единственным решением, которое в конечном счете становится проблемой, учитывая трудности с подписанием футболистов. Мы хотим подписать иностранного игрока, но как мы объясним его семье, что мы можем обеспечить безопасность?”, – сказал Палкин.