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Палкин: Почти все доходы Шахтера – это продажа игроков

Премьер-лига

О Лиге чемпионов не упомянул

Палкин: Почти все доходы Шахтера – это продажа игроков

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о доходах клуба.

“Почти все наши доходы – это продажа игроков. Доходы от спонсорства упали, мы потеряли покупавших легионеров, сейчас мы расширяем наш набор в Украине. Такие случаи, как с Трубиным, нам очень помогают.

Продажа является единственным решением, которое в конечном счете становится проблемой, учитывая трудности с подписанием футболистов. Мы хотим подписать иностранного игрока, но как мы объясним его семье, что мы можем обеспечить безопасность?”, – сказал Палкин.

Прошлым летом "горняки" заработали на футболистах 4,58 млн евро. Они продали Кастильо за четыре миллиона евро и Драмбаева за 180 тысяч евро, а также получили за аренду Гочолейшвили 400 тысяч евро.

В сезоне 2023/2024 гг. "Шахтер" заработал на трансферах 13,15 млн евро.

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Источник:
Record
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
14.09.2024 в 15:14
Басні підполковника ФСБ... А електроенергія по 4.32 .....
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0
5
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Комментарии 5
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Просто Квашин (Харків)
14.09.2024 в 15:14
Басні підполковника ФСБ... А електроенергія по 4.32 .....
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0
5
aleks68
14.09.2024 в 15:23
оно тебя е....т затычка тупая дырявая?лучше расскажи о братьях суркисятах?откуда доходы для содержания помойки динамо?любишь тявкать на шахтёр мразь,а о своих динамовских тварях ни слова.у тебя ган...на все из фсб и т.п.а сам ты"святой и невинный"?чмо ты тупое продажное.жри похлёбку от суркисни
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4
2
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Просто Квашин (Харків)
14.09.2024 в 15:34
де ж взяти словник свинособачої мови ?
 
0
5
aleks68
14.09.2024 в 15:45
всё ты пи....р понимаешь.не прикидывайся дураком кисляк.ты и так е....й с рождения.иначе не овечал бы и не ставил бы минусы. .....ты хитрожопый.утони в дерьме
 
4
1
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Просто Квашин (Харків)
14.09.2024 в 16:26
..я зрозумів... це бредні алкоголічні... от же дурень... спав під парканом - його Бобік в лице виї...бав... А воно протрезвіло, і мнить себе Лобановським...
 
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