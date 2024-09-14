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Палкин: Почти все доходы Шахтера – это продажа игроков
О Лиге чемпионов не упомянул
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о доходах клуба.
“Почти все наши доходы – это продажа игроков. Доходы от спонсорства упали, мы потеряли покупавших легионеров, сейчас мы расширяем наш набор в Украине. Такие случаи, как с Трубиным, нам очень помогают.
Продажа является единственным решением, которое в конечном счете становится проблемой, учитывая трудности с подписанием футболистов. Мы хотим подписать иностранного игрока, но как мы объясним его семье, что мы можем обеспечить безопасность?”, – сказал Палкин.
Прошлым летом "горняки" заработали на футболистах 4,58 млн евро. Они продали Кастильо за четыре миллиона евро и Драмбаева за 180 тысяч евро, а также получили за аренду Гочолейшвили 400 тысяч евро.
В сезоне 2023/2024 гг. "Шахтер" заработал на трансферах 13,15 млн евро.
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