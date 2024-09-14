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В падении через себя. Черноморец забил красивый победный гол Ингульцу на 90+4 минуте - ВИДЕО

Премьер-лига
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Получилось эффектно

В падении через себя. Черноморец забил красивый победный гол Ингульцу на 90+4 минуте - ВИДЕО

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

UA-Футбол
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"Черноморец" и "Ингулец" только что завершили календарный матч шестого тура УПЛ. Победитель встречи определился на последних секундах.

Одесситы забили на 90+4 минуте благодаря подаче с углового. “Ингулец” неуклюже отбился от навеса, а Александр Пшеничнюк ударом через себя попал в угол ворот Паламарчука.

Для 18-летнего футболиста это первый гол в его взрослой карьере. Он провел шесть матчей в текущем сезоне – у всех выходил из скамейки для запасных.

Отчет матча "Черноморец" – "Ингулец" читайте по этой ссылке>>>.

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