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УПЛ. Заря - Динамо 0:2. Левый фланг сделал разницу

Премьер-лига
Обновлено

Четвёртая победа киевлян в четвёртом матче

УПЛ. Заря - Динамо 0:2. Левый фланг сделал разницу

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

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14 сентября. Киев. Стадион имени Валерия Лобановского

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

"Заря" – "Динамо" 0:2

Голы: Буяльский 67, Брагару 78

"Заря": Турбаевский – Тронтель (Вакула 69), Башич, Джордан, Вантух – Кирюханцев (Рейс 61), Хахлев (Кораблин 76), Дришлюк, Мичин – Будковский (Ндур 77), Антюх.

"Динамо": Бущан – Тимчик, Биловар, Бражко, Вивчаренко (Дубинчак 73) – Михайленко (Себальос 90+2), Пихаленок (Шапаренко 66) – Ярмоленко (Волошин 66), Буяльский, Кабаев (Брагару 73) – Ванат.

Предупреждения: Мичин 86 - Вивчаренко 39

Из-за условий арендных соглашений состав "Зари" был обескровлен потерей Яцыка, Бенито и Горбача. Также обеим командам по этой же не помогли вновь прибывшие Супряга и Герреро.

Проблему с отсутствием в обойме Михавко и Попова Шовковский решил переводом в центр защиты Бражко. На летнего новичка Себальоса в клубе по-прежнему не рассчитывают. Также впервые в основе в этом сезоне у "Динамо" вышел Михайленко.

Уже в первую десятиминутку киевляне могли выходить вперёд. Кабаев запустил Ваната на левом фланге штрафной, но Турбаевский умело сыграл на выходе.

Вскоре открыть счёт был шанс у Ярмоленко. Андрей с 5 метров мог удачно подкорректировать дальний удар, но пробил выше ворот.

На 33-й минуте свой момент нашла и "Заря". Антюх плотно пробил с 11-и метров, но Бущан был на месте.

Тем не менее, лучший шанс для взятия ворот в первом тайме был у "Динамо". Буяльский скинул под удар освободившемуся Ярмоленко, тот с подкрутой закрутил в штангу, а Вивчаренко неудачно сыграл на добивании с острого угла.

Спас каркас ворот "Зари" и во второй половине встречи. Дрышлюк срезал мяч в перекладину после прострела Вивчаренко.

Несмотря на отличную работу с мячом, на решающей стадии киевляне раз за разом принимали неверные решения.

Первый гол был забит буквально сразу после выхода Шапаренко и Волошина с замены. Кабаев разрезал оборону номинальных хозяев, выдав отменную передачу на подключившегося Вивчаренко, тот отдал на Буяльского, и в этот раз Виталий уже не оставил шансов Турбаевскому.

Несмотря на отставание в счёте, каких-то интересных атак "Заре" создавать не удавалось.

Зато своим шансов воспользовалась "Динамо". Причём, снова сработали замены. Дубинчак отдал на Шапаренко, тот - на Брагару, Максим вошел в штрафную, нанёс удар, и с рикошета от ноги Дрышлюка мяч отправился в дальний угол.

Вернуть интригу в поединок на 84-й минуте мог Ндур, но выиграть свою дуэль у Бущана сенегальский форвард не сумел.

Таким образом, "Динамо" продолжает свою победную серию, и с 12-ю очками выходит на второе место, имея ещё одну игру в запасе по сравнению с лидером чемпионата "Александрией". В активе "Зари" на данный момент 3 победы и 3 поражения.

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Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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1 голосов
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
14.09.2024 в 17:59
На класі. З огляду на те, що календар у Динамо напружений і крім того, грали після перерви, пов'язаною з грою збірних (основної та молодіжної) , де грали 11 гравців Динамо, зіграно за короткий час величезну кількість важких матчів, то цей матч зіграли так, як треба - на класі, але відповідально. Потрібно підвищувати реалізацію створених гольових моментів. Шовковський здивував тим, що Бражко грав центрбека, а Бражко здивував своєю безпомилковою грою на цій позиції. Добре, що забив свій дебютний гол у складі флагмана українського футбола Брагару, це додасть йому наснаги і впевненості. Крокуємо далі, до нових перемог!
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Комментарии 12
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
14.09.2024 в 17:59
На класі. З огляду на те, що календар у Динамо напружений і крім того, грали після перерви, пов'язаною з грою збірних (основної та молодіжної) , де грали 11 гравців Динамо, зіграно за короткий час величезну кількість важких матчів, то цей матч зіграли так, як треба - на класі, але відповідально. Потрібно підвищувати реалізацію створених гольових моментів. Шовковський здивував тим, що Бражко грав центрбека, а Бражко здивував своєю безпомилковою грою на цій позиції. Добре, що забив свій дебютний гол у складі флагмана українського футбола Брагару, це додасть йому наснаги і впевненості. Крокуємо далі, до нових перемог!
Ответить
0
0
avatar
walkacom (Киев)
14.09.2024 в 17:43
Жора красава супер сейв
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2
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
14.09.2024 в 17:36
Що подобається у теперішньому Динамо так це те, що команда постійно грає на загострення атакуючих дій. Немає цих дебільних перекатувань з флангу на фланг чи назад до своїх воріт, коли цього не вимагає ситуація. Браво, Шовковський.
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7
1
LEVgcUqs (Чернігів)
14.09.2024 в 17:33
Ну що, Динамо грало погано. Дуже велика різниця як грають у Лізі і як в УПЛ. Вівчаренко дуб дубом, пас назад і все , вся його гра.Ярмоленко - один тайм, це максимум. Б ражко і опорний не сильно, а його ще й у захисті тренує Шовковський. Видно, що Ванат слабкий нападаючий.Не Нападаючий не високий, не фактурний, значить треба обігрувати, а він нікого не може обіграти. Це не нападаючий Динамо. Цента поля і Динамо до замін не було. Організація гри громада. По нечислених моментах біля воріт Динамо видно, що Біловар дуже слабкий центральний захисник.
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5
жека-киев (биг виладж)
14.09.2024 в 17:38
Оцінити команду, треба інша команда, а тут не було.
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0
2
kukarekin (Одесса)
14.09.2024 в 17:53
Біловар буде грати бо він зять шубних діл майстра
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0
1
жека-киев (биг виладж)
14.09.2024 в 17:32
Товарняк зіграноНе зрозуміло роль Себальоса в команді? Якщо не тут його випускати то коли? Бражко точно краще грає опорника ніж захисника. Попов, знову з травмою, то вже класіка, нажаль.А шо з Михавко?
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1
5
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Spokoyno (Київ)
14.09.2024 в 17:30
А Біловар зіграв краще ніж всі очікували І майже всю боротьбу виграв, і не один крос непоганий виконав... Буяльський до гола стільки моментів споганив. Ярмоленко втомився... техника Є, а от добігти... доборотися не вистачає!
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6
avatar
MAGA KING
14.09.2024 в 17:30
C победой чемпиона этого сезона !!
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4
8
miruk 81 (львів)
14.09.2024 в 17:28
А що це за команда заря, може Зоря ?
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4
3
tekutiev (донецк,Украина)
14.09.2024 в 17:36
а какая разница?в любом случае раздвигают ноги
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1
7
avatar
Просто Квашин (Харків)
14.09.2024 в 17:57
коли тобі ка.цап за щоку дадуть не цукерку а Х@Й, тоді оціниш.... а то "какая разніца, какая разніца" --- "адін єбєт, другой дразніцца"...
 
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