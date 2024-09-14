УПЛ. Заря - Динамо 0:2. Левый фланг сделал разницу

VBET Лига. 6-й тур

14 сентября. Киев. Стадион имени Валерия Лобановского

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

"Заря" – "Динамо" 0:2

Голы: Буяльский 67, Брагару 78

"Заря": Турбаевский – Тронтель (Вакула 69), Башич, Джордан, Вантух – Кирюханцев (Рейс 61), Хахлев (Кораблин 76), Дришлюк, Мичин – Будковский (Ндур 77), Антюх.

"Динамо": Бущан – Тимчик, Биловар, Бражко, Вивчаренко (Дубинчак 73) – Михайленко (Себальос 90+2), Пихаленок (Шапаренко 66) – Ярмоленко (Волошин 66), Буяльский, Кабаев (Брагару 73) – Ванат.

Предупреждения: Мичин 86 - Вивчаренко 39



Из-за условий арендных соглашений состав "Зари" был обескровлен потерей Яцыка, Бенито и Горбача. Также обеим командам по этой же не помогли вновь прибывшие Супряга и Герреро.

Проблему с отсутствием в обойме Михавко и Попова Шовковский решил переводом в центр защиты Бражко. На летнего новичка Себальоса в клубе по-прежнему не рассчитывают. Также впервые в основе в этом сезоне у "Динамо" вышел Михайленко.

Уже в первую десятиминутку киевляне могли выходить вперёд. Кабаев запустил Ваната на левом фланге штрафной, но Турбаевский умело сыграл на выходе.

Вскоре открыть счёт был шанс у Ярмоленко. Андрей с 5 метров мог удачно подкорректировать дальний удар, но пробил выше ворот.

На 33-й минуте свой момент нашла и "Заря". Антюх плотно пробил с 11-и метров, но Бущан был на месте.

Тем не менее, лучший шанс для взятия ворот в первом тайме был у "Динамо". Буяльский скинул под удар освободившемуся Ярмоленко, тот с подкрутой закрутил в штангу, а Вивчаренко неудачно сыграл на добивании с острого угла.

Спас каркас ворот "Зари" и во второй половине встречи. Дрышлюк срезал мяч в перекладину после прострела Вивчаренко.

Несмотря на отличную работу с мячом, на решающей стадии киевляне раз за разом принимали неверные решения.

Первый гол был забит буквально сразу после выхода Шапаренко и Волошина с замены. Кабаев разрезал оборону номинальных хозяев, выдав отменную передачу на подключившегося Вивчаренко, тот отдал на Буяльского, и в этот раз Виталий уже не оставил шансов Турбаевскому.



Несмотря на отставание в счёте, каких-то интересных атак "Заре" создавать не удавалось.

Зато своим шансов воспользовалась "Динамо". Причём, снова сработали замены. Дубинчак отдал на Шапаренко, тот - на Брагару, Максим вошел в штрафную, нанёс удар, и с рикошета от ноги Дрышлюка мяч отправился в дальний угол.

Вернуть интригу в поединок на 84-й минуте мог Ндур, но выиграть свою дуэль у Бущана сенегальский форвард не сумел.

Таким образом, "Динамо" продолжает свою победную серию, и с 12-ю очками выходит на второе место, имея ещё одну игру в запасе по сравнению с лидером чемпионата "Александрией". В активе "Зари" на данный момент 3 победы и 3 поражения.