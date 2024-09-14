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Советник президента Кривбасса - о ситуации со Стецковым: Его психологическое состояние и нежелание защищать наши цвета заставили принять такое решение
Прокомментировал ситуацию с защитником команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Советник президента "Кривбасса" Геннадий Приходько рассказал о ситуации с Тимуром Стецковым.
Можете прокомментировать ситуацию, как советник президента, представитель руководства Клуба и как экс-главный тренер "Кривбасса", человек, который прекрасно знает структуру Клуба и команды?
Во-первых, я бы сразу хотел сказать, что ни руководство, ни тренерский штаб никогда не будут принимать решения, которые навредят Клубу. Много где я читал, что Тимура перевели на индивидуальную программу тренировок из-за нежелания продлевать контракт, но это не совсем так. Это произошло из-за того, что тренерский штаб и главный тренер не могут рассчитывать на игрока. Его психологическое состояние и нежелание защищать красно-белые цвета заставили принять такое решение. Он мыслями уже не с командой, поэтому тренерский штаб не может доверять игроку, да и какой смысл его наигрывать, понимая, что на его месте будет другой.
Почему так произошло и что повлияло на ситуацию?
Я, как человек, который всю жизнь посвятил футболу и имея определенный опыт, могу догадываться о причинах. Молодость и неопытность очень часто влияют на неправильный выбор игрока. Футбольные агенты и окружение тоже могут стать причиной, а может и все сразу. Но футболист в первую очередь должен всегда оставаться профессионалом, и если бы Тимур подтвердил свое желание до конца отработать свой контракт, думаю, не пришлось бы принимать таких решений.
У Тимура еще почти год контракта. Как такая пауза может повлиять на футболиста?
Это действительно большая пауза и она не может не остаться незамеченной. Это говорю вам в первую очередь, как экс-футболист. Яркий пример Снурницын, который летом присоединился к нашему Клубу. На сборах он просто не выдерживал беговой работы, которая для игроков в тонусе была нормальной. Думаю, параллель понятна.
Кто теперь будет играть на позиции Стецькова?
Смотрите, у нас много классных универсальных игроков. Также новички Романчук и Драмбаев набрали неплохие кондиции, есть молодой Канате, и эта ситуация может помочь ему с прогрессировать. И наш селекционный отдел активно работает над усилением этой позиции, поэтому двигаемся дальше.
Напомним, решение устранить Стецькова приняли руководство "Кривбасса" и тренерский штаб Юрия Вернидуба. Добавим, что завтра, 15 сентября, "Кривбасс" на выезде сыграет против "Левого Берега". Матч начнется в 15:30.
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