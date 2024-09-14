Шедевр как компенсация за долгие ожидания. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Ингулец 1:0

Долгое время в матче между "Черноморцем" и "Ингульцом" зрители не видели остроты, не чувствовали напряжения. Все катилось к "сухой" ничьей, но последний стандарт одесситов породил шедевр. Удар через себя от Пшеничнюка – и всплеск эмоций. Команда Бабича не просто взяла три очка, но и предоставила компенсацию своим болельщикам за долгие ожидания.

Как это было – вживую видел фотокорреспондент UA-Футбол Анатолий Спица. Фотогалерея – ниже в новости.

Фотогалерея