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Богунов - о результатах Ингульца: Недобрали очков там, где должны были набирать, к сожалению

Премьер-лига

Сегодня тоже поражение

Богунов - о результатах Ингульца: Недобрали очков там, где должны были набирать, к сожалению

Фото: ФК Львів

Новина українською

Полузащитник "Ингульца" Ярослав Богунов прокомментировал поражение от "Черноморца" (0:1) в матче 6-го тура УПЛ.

- Обидно, не по игре проиграли, но это футбол.

- За последние две недели было очень много новостей вокруг клуба. Как это повлияло на команду?

- Нас это не касается. Мы тренировались и готовились в обычном режиме. Мы, конечно, следили за новостями, но пусть они там разбираются, наше дело - играть и тренироваться.

- Место в турнирной таблице как-то давит на вас?

- Возможно, и давит, но вы сами все видите: с "Зарей" поражение не по игре... Недобрали очков там, где должны были набирать, к сожалению. А так - двигаемся дальше. Каждую следующую игру надо выигрывать.

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Ярослав Богунов Ингулец (Петрово)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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