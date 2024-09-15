  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Ворскла - Рух: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 15.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Ворскла - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Интересное противостояние ожидает болельщиков украинского футбола в Полтаве. В гости к местной "Ворскле" приедет львовский "Рух".

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Безничейная домашняя серия "Ворсклы" длится в УПЛ 8 игр: 3 победы и 5 поражений. "Рух" при Виталии Пономареве может одержать десятую гостевую победу в чемпионатах или в 20-й раз сыграть вничью в УПЛ. Смогут ли полтавчане сдержать наиболее результативную команду нынешнего сезона?

Старт поединка – в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Украинская Премьер-лига 2024/25, шестой тур

15.09.2024. 13:00. Полтава. Стадион "им. Алексея Бутовского"

"Ворскла" - "Рух"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

По теме
yellow-arrow
Полесье – Верес. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура УПЛ
yellow-arrow
Бартулович: Относительно игры - Динамо есть Динамо
yellow-arrow
Динамо и Шахтер забирают свое, Черноморец во второй раз побеждает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
Ворскла (Полтава) Рух (Львов) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости