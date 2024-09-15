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Ворскла - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла - Рух: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 15.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Ворскла
Интересное противостояние ожидает болельщиков украинского футбола в Полтаве. В гости к местной "Ворскле" приедет львовский "Рух".
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Безничейная домашняя серия "Ворсклы" длится в УПЛ 8 игр: 3 победы и 5 поражений. "Рух" при Виталии Пономареве может одержать десятую гостевую победу в чемпионатах или в 20-й раз сыграть вничью в УПЛ. Смогут ли полтавчане сдержать наиболее результативную команду нынешнего сезона?
Старт поединка – в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
Украинская Премьер-лига 2024/25, шестой тур
15.09.2024. 13:00. Полтава. Стадион "им. Алексея Бутовского"
"Ворскла" - "Рух"
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