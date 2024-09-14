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Полесье - Верес: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Полесье - Верес: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Полесье - Верес: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

ФК "Верес" / Автор невідомий

Новина українською

В вечер воскресенья украинских болельщиков ожидает битва одного из лидеров украинского первенства и одного из аутсайдеров. Житомирское "Полесье" под руководством Имада Ашура будет принимать ровенский "Верес" Олега Шандрука.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Пока "волки" потеряли очки лишь однажды, расписав домашнюю ничью с "Ингульцом" (1:1). У ровенчан ситуация диаметральная - в активе "Вереса" пока лишь одна победа, в матче с ковалевским "Колосом" (1:0).

Поединок 6-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Полесье" - "Верес" состоится в воскресенье, 15-го сентября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Житомире, на Центральном городском стадионе "Полесье".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
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