Полесье - Верес: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В вечер воскресенья украинских болельщиков ожидает битва одного из лидеров украинского первенства и одного из аутсайдеров. Житомирское "Полесье" под руководством Имада Ашура будет принимать ровенский "Верес" Олега Шандрука.

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Пока "волки" потеряли очки лишь однажды, расписав домашнюю ничью с "Ингульцом" (1:1). У ровенчан ситуация диаметральная - в активе "Вереса" пока лишь одна победа, в матче с ковалевским "Колосом" (1:0).

Поединок 6-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Полесье" - "Верес" состоится в воскресенье, 15-го сентября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Житомире, на Центральном городском стадионе "Полесье".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).