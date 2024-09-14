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Шахтер - Карпаты. Команды объявили стартовые составы

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Шахтер - Карпаты. Команды объявили стартовые составы

Фото: Шахтар

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В 6-м туре УПЛ встретятся "Шахтер" и "Карпаты". Стали известны стартовые составы на поединок.

Игра состоится во Львове, на стадионе "Арена-Львов". Старт - в 18:00.

"Шахтер": Резник, Винисиус, Бондарь, Франьич, Педро Энрике, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан.

Запасные: Фесюн, Азаров, Грам, Конопля, Фарина, Степаненко, Эгиналду, Швед, Марлон, Педриньо, Невертон, Траоре.

"Карпаты": Кемкин, Сакив, Адамюк, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Костенко, Пидлепенец, Устименко

Запасные: Кинарейкин, Тлумак, Невес, Рябов, Кузык, Клименко, Векляк, Полегенько, Шах, Стенио, Педросо.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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