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Шахтер - Карпаты. Команды объявили стартовые составы
Интересное противостояние
Фото: Шахтар
В 6-м туре УПЛ встретятся "Шахтер" и "Карпаты". Стали известны стартовые составы на поединок.
Игра состоится во Львове, на стадионе "Арена-Львов". Старт - в 18:00.
"Шахтер": Резник, Винисиус, Бондарь, Франьич, Педро Энрике, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан.
Запасные: Фесюн, Азаров, Грам, Конопля, Фарина, Степаненко, Эгиналду, Швед, Марлон, Педриньо, Невертон, Траоре.
"Карпаты": Кемкин, Сакив, Адамюк, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Костенко, Пидлепенец, Устименко
Запасные: Кинарейкин, Тлумак, Невес, Рябов, Кузык, Клименко, Векляк, Полегенько, Шах, Стенио, Педросо.
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