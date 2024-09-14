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Шахтер и Карпаты обменялись голами в середине тайма, а затем горняки забили во второй раз

Премьер-лига
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Сначала оранжево-черные не удержали преимущество после того, как открыли счет

Шахтер и Карпаты обменялись голами в середине тайма, а затем горняки забили во второй раз

Шахтар

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На 21-й минуте поединка на "Арене Львов" чемпион Украины установил счет 1:0 в свою пользу благодаря точному удару Александра Зубкова.

Уже на 25-й "львы" ответили результативной атакой, которую завершил Евгений Пидлепенец.

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Впрочем, на 29-й подопечные Пушича снова вышли вперед. В этот раз Зубков сыграл в качестве ассистента, а мяч в сетку отправил Артем Бондаренко.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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