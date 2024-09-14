УПЛ. Шахтер - Карпаты 5:2. Репетиция перед стартом ЛЧ

Подготовка "горняков" к старту в обновленном формате Лиги чемпионов прошла успешно. Матч во Львове начался достаточно активно. Да и в целом сценарий встречи был очень динамичным. Первыми могли открывать счет именно номинальные гости. В частности, Ризнык не сумел как следует парировать прямой удар со штрафного от Мирошниченко, но исправился и отреагировал на добивание от Адамюка. Как покажет дальнейшая игра, в основном возможности у "львов" возникали именно после стандартов.

Чемпион быстро включился и уже сам мог забивать. Судаков накрутил нескольких оппонентов в штрафной львовян и пробил между ног Кемкину. Но мяч прокатился по самой линии и попал в стойку. "Шахтер" закономерно большую часть игрового времени владел инициативой и демонстрировал больший процент владения, впрочем моменты довольно долго как раз приходили после индивидуальных действий донецкого коллектива, а не командных комбинаций. Так и произошло при первом голе в матче. Зубков классно расшатал Сакива и с нерабочей правой мощно прошил ближний угол.

Стоит отметить, что "Карпаты" не стушевались и буквально через несколько минут установили паритет на табло. Подача с углового, рикошет и Подлепенец расстреливает ворота "горняков".

События на поле неслись. И подопечные Марино Пушича в одной из следующих атак снова вышли вперед. Если в эпизоде с собственным забитым мячом рикошет помог вышеупомянутому Подлепенецу, то при голе Бондаренко сыграл с ним злую шутку. Пять защитников "Карпаты" пытались заблокировать удар хавбека "Шахтера". Не удалось...

Это был по сути переломный момент встречи. Игра разделилась на "до" и "после". Даже погода во Львове изменилась, ознаменовавшись началом дождя. Потому что если до этого подопечные Лупашко точно не выглядели блекло и беззубо в атаке. То после прохождения экватора первого тайма "львы" немного поплыли.

Сначала дубль оформил Бондаренко, воспользовавшись хаосом в штрафной. А под занавес первых 45 минут классическую вертикальную атаку ударом головой замкнул Сикан. Реализация у дончан сегодня была на уровне, залетало практически все. Хороший знак на самом деле перед ЛЧ.

Также очень хотел отличиться Судаков. Георгий часто шел в дриблинг и пачками накручивал соперников, но что-то с завершением у "десятки" "Шахтера" не клеилось. Откровенно, подводили эмоции лидера "горняков".

Лупашко же нужно было что-то менять, и после перерыва пошли замены. Хотя, что тут изменишь... Счет был уже 1:4. "Карпаты" продолжали пытаться создавать что-то впереди, однако было четкое ощущение, что подсознательно львовяне все уже понимали. "Шахтер" же ожидаемо немного сбросил темп и спокойно комбинировал на чужой половине.

Приятно, что даже с усилением ливня команды не встали и продолжали играть. При комфортном счете "горняки" чувствовали себя максимально раскованно и довели счет до неприличного. Элегантным парашютом свой хет-трик оформил Бондаренко. Прекрасный перформанс от Артема.

В общем, главным в контексте результата конечно был первый тайм. Хотя, и во второй половине команды не отбывали номер на поле. И даже в самой концовке стороны успели обменяться голами. Впрочем, в отличие от мяча Чачуа, гол организованный вышедшими на замену Марлоном и Эгиналду был отменен из-за офсайда.

Не сказать, что прям "Карпаты" тотально провалились. Хотя, глядя на счет складывается именно такое впечатление. "Львы" моментами выглядели интересно и точно не отсиживались в обороне. Но, чемпион есть чемпион. "Горняки" всегда были на шаг впереди. Ключевую роль сыграло индивидуальное мастерство исполнителей донецкой команды.

"Львы", однозначно, произвели приятное впечатление, дважды поразить ворота чемпиона стоит многого. С другой стороны, на дистанции львовянам все еще очень не хватает стабильности и организованности. Допускать такие разрывы за своими спинами против "горняков" - в определенном смысле, приговор. Команда же боснийского специалиста солидно себя показала в атаке - мы увидели старый добрый "Шахтер". Хотя, и в то же время, ошибки в обороне перед стартом выступлений в главном еврокубке вызывают определенное беспокойство.

6-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 14-е сентября

"Арена Львов", Львов

Голы: Зубков 21, Бондаренко 29, 39, 65, Сикан 42 - Подлепенец 25, Чачуа 84

"Шахтер": Ризнык - Педриньо, Франьич, Бондарь, Тобиас - Крыськив (Степаненко 56) - Кевин (Эгиналду 68), Судаков (Марлон 80), Бондаренко, Зубков (к) (Педринью 56) - Сикан (Траоре 67).

Запасные: Фесюн (в), Азаров, Грам, Эгиналду, Конопля, Марлон, Невертон, Педринью, Степаненко, Траоре, Фарина, Швед.

Главный тренер - Марино Пушич.

"Карпаты": Кемкин - Сакив, Адамюк, Бабогло, Мирошниченко - Альварес, Бруниньо (Шах 46), Чачуа (к) (Клименко 88) - Костенко (Тлумак 75), Устименко, Подлепенец.

Запасные: Кинарейкин (в), Векляк, Педрозу, Клименко, Кузык, Невес, Полегенько, Рябов, Стенио, Тлумак, Шах.

Главный тренер - Владислав Лупашко.

Предупреждения: Крыськив 28, Педриньо 64, Кевин 67, Мирошниченко 90+3.

Арбитр: Коваленко Андрей.