  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ. Шахтер - Карпаты 5:2. Репетиция перед стартом ЛЧ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ. Шахтер - Карпаты 5:2. Репетиция перед стартом ЛЧ

Премьер-лига
Обновлено

"Львы" держались, но "горняки" были всегда на шаг впереди

УПЛ. Шахтер - Карпаты 5:2. Репетиция перед стартом ЛЧ

УПЛ

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Подготовка "горняков" к старту в обновленном формате Лиги чемпионов прошла успешно. Матч во Львове начался достаточно активно. Да и в целом сценарий встречи был очень динамичным. Первыми могли открывать счет именно номинальные гости. В частности, Ризнык не сумел как следует парировать прямой удар со штрафного от Мирошниченко, но исправился и отреагировал на добивание от Адамюка. Как покажет дальнейшая игра, в основном возможности у "львов" возникали именно после стандартов.

Чемпион быстро включился и уже сам мог забивать. Судаков накрутил нескольких оппонентов в штрафной львовян и пробил между ног Кемкину. Но мяч прокатился по самой линии и попал в стойку. "Шахтер" закономерно большую часть игрового времени владел инициативой и демонстрировал больший процент владения, впрочем моменты довольно долго как раз приходили после индивидуальных действий донецкого коллектива, а не командных комбинаций. Так и произошло при первом голе в матче. Зубков классно расшатал Сакива и с нерабочей правой мощно прошил ближний угол.

Стоит отметить, что "Карпаты" не стушевались и буквально через несколько минут установили паритет на табло. Подача с углового, рикошет и Подлепенец расстреливает ворота "горняков".

События на поле неслись. И подопечные Марино Пушича в одной из следующих атак снова вышли вперед. Если в эпизоде с собственным забитым мячом рикошет помог вышеупомянутому Подлепенецу, то при голе Бондаренко сыграл с ним злую шутку. Пять защитников "Карпаты" пытались заблокировать удар хавбека "Шахтера". Не удалось...

Это был по сути переломный момент встречи. Игра разделилась на "до" и "после". Даже погода во Львове изменилась, ознаменовавшись началом дождя. Потому что если до этого подопечные Лупашко точно не выглядели блекло и беззубо в атаке. То после прохождения экватора первого тайма "львы" немного поплыли.

Сначала дубль оформил Бондаренко, воспользовавшись хаосом в штрафной. А под занавес первых 45 минут классическую вертикальную атаку ударом головой замкнул Сикан. Реализация у дончан сегодня была на уровне, залетало практически все. Хороший знак на самом деле перед ЛЧ.

Также очень хотел отличиться Судаков. Георгий часто шел в дриблинг и пачками накручивал соперников, но что-то с завершением у "десятки" "Шахтера" не клеилось. Откровенно, подводили эмоции лидера "горняков".

Лупашко же нужно было что-то менять, и после перерыва пошли замены. Хотя, что тут изменишь... Счет был уже 1:4. "Карпаты" продолжали пытаться создавать что-то впереди, однако было четкое ощущение, что подсознательно львовяне все уже понимали. "Шахтер" же ожидаемо немного сбросил темп и спокойно комбинировал на чужой половине.

Приятно, что даже с усилением ливня команды не встали и продолжали играть. При комфортном счете "горняки" чувствовали себя максимально раскованно и довели счет до неприличного. Элегантным парашютом свой хет-трик оформил Бондаренко. Прекрасный перформанс от Артема.

В общем, главным в контексте результата конечно был первый тайм. Хотя, и во второй половине команды не отбывали номер на поле. И даже в самой концовке стороны успели обменяться голами. Впрочем, в отличие от мяча Чачуа, гол организованный вышедшими на замену Марлоном и Эгиналду был отменен из-за офсайда.

Не сказать, что прям "Карпаты" тотально провалились. Хотя, глядя на счет складывается именно такое впечатление. "Львы" моментами выглядели интересно и точно не отсиживались в обороне. Но, чемпион есть чемпион. "Горняки" всегда были на шаг впереди. Ключевую роль сыграло индивидуальное мастерство исполнителей донецкой команды.

"Львы", однозначно, произвели приятное впечатление, дважды поразить ворота чемпиона стоит многого. С другой стороны, на дистанции львовянам все еще очень не хватает стабильности и организованности. Допускать такие разрывы за своими спинами против "горняков" - в определенном смысле, приговор. Команда же боснийского специалиста солидно себя показала в атаке - мы увидели старый добрый "Шахтер". Хотя, и в то же время, ошибки в обороне перед стартом выступлений в главном еврокубке вызывают определенное беспокойство.

6-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 14-е сентября

"Арена Львов", Львов

Шахтар "Шахтер" - "Карпаты" Карпати 5:2

Голы: Зубков 21, Бондаренко 29, 39, 65, Сикан 42 - Подлепенец 25, Чачуа 84

"Шахтер": Ризнык - Педриньо, Франьич, Бондарь, Тобиас - Крыськив (Степаненко 56) - Кевин (Эгиналду 68), Судаков (Марлон 80), Бондаренко, Зубков (к) (Педринью 56) - Сикан (Траоре 67).

Запасные: Фесюн (в), Азаров, Грам, Эгиналду, Конопля, Марлон, Невертон, Педринью, Степаненко, Траоре, Фарина, Швед.

Главный тренер - Марино Пушич.

"Карпаты": Кемкин - Сакив, Адамюк, Бабогло, Мирошниченко - Альварес, Бруниньо (Шах 46), Чачуа (к) (Клименко 88) - Костенко (Тлумак 75), Устименко, Подлепенец.

Запасные: Кинарейкин (в), Векляк, Педрозу, Клименко, Кузык, Невес, Полегенько, Рябов, Стенио, Тлумак, Шах.

Главный тренер - Владислав Лупашко.

Предупреждения: Крыськив 28, Педриньо 64, Кевин 67, Мирошниченко 90+3.

Арбитр: Коваленко Андрей.

По теме
yellow-arrow
"Важный мяч для меня": Брагару - о дебютном голе за Динамо
yellow-arrow
Чемпион вернулся. Шахтер – Карпаты 5:2. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Василий Кобин: Собрал собрание, на котором сообщил подопечным, что нам придется осенью играть только выездные матчи
Шахтер (Донецк) Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Геродот (Винница)
14.09.2024 в 20:37
Счет убедительный, для Карпат неприятный. Это результат того, что Карпаты попытались сыграть с Шахтером в открытый футбол. Но будучи командой ниже классом, ей и отгрузили 5 мячей. Могли и больше, но растранжирили выгодные моменты и Кевин, и Эгиналду. Сегодня блеснул результативностью Бондаренко, сделав хет-трик. Ему наверное надоело, что его постоянно хейтили, и справедливо, в прошлых играх за невыразительную игру. Наконец-то заработал правый фланг атаки с появлением Зубкова. И гол прекрасный забил, и моменты создавал. К сожалению никак не наберет былую форму Кевин, что снижает атакующий потенциал Шахтера на левом фланге. Карпаты понравились боевитостью, до последнего боролись и два гола забили. Пропущенные сегодня голы Шахтером засвидетельствовали еще раз, что проблемы в обороне команды никуда не делись. В целом, надо сказать, что на сегодня Шахтер еще довольно далек от чемпионской игры, которую он демонстрировал в прошлом сезоне, что вызывает обоснованную тревогу в преддверии игр Лиги чемпионов.
Ответить
2
1
Вернуться к новостям
Комментарии 15
Геродот (Винница)
14.09.2024 в 20:37
Счет убедительный, для Карпат неприятный. Это результат того, что Карпаты попытались сыграть с Шахтером в открытый футбол. Но будучи командой ниже классом, ей и отгрузили 5 мячей. Могли и больше, но растранжирили выгодные моменты и Кевин, и Эгиналду. Сегодня блеснул результативностью Бондаренко, сделав хет-трик. Ему наверное надоело, что его постоянно хейтили, и справедливо, в прошлых играх за невыразительную игру. Наконец-то заработал правый фланг атаки с появлением Зубкова. И гол прекрасный забил, и моменты создавал. К сожалению никак не наберет былую форму Кевин, что снижает атакующий потенциал Шахтера на левом фланге. Карпаты понравились боевитостью, до последнего боролись и два гола забили. Пропущенные сегодня голы Шахтером засвидетельствовали еще раз, что проблемы в обороне команды никуда не делись. В целом, надо сказать, что на сегодня Шахтер еще довольно далек от чемпионской игры, которую он демонстрировал в прошлом сезоне, что вызывает обоснованную тревогу в преддверии игр Лиги чемпионов.
Ответить
2
1
oleg.m.3972 (Харьков)
14.09.2024 в 20:25
Судя по всему, во время паузы в чемпионате Срна и Палкин каждый день п@здили Пушича и Бондаренко. И, привязанными к стулу, заставляли их смотреть игры Шахтёра в лучшие его годы... Сегодня Шахтёр был таким, как он должен быть. Быстрый, агрессивный, атакующий. Практически не распасовывал возле своих ворот. 80% пассов вперёд. Убрали перекаты назад и поперёк поля... Бондаренко после п@здюлей играл только на атаку. Во втором тайме только несколько расслабился и начал назад отпасовываться. Но уже счёт позволял. Надеюсь Шахтёр понял, что расслабон на лаврах до добра не доводит... Результат - на лицо.
Ответить
3
2
aleks68
14.09.2024 в 20:35
не знаю как пушич а бондаренко на пиз.....у точно заслуживал.посмотрим что будет дальше.и ещё во время поездки в гельзенкирхен не мешало бы выбросить из самолёта савина(бондаря)
Ответить
4
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
14.09.2024 в 20:36
проспись собака...
 
0
6
oleg.m.3972 (Харьков)
14.09.2024 в 20:38
Бондарь тоже сегодня кашу не испортил.
 
0
2
aleks68
14.09.2024 в 20:40
иди рви .опу за свою вонючую помойку динамо чмо недоношенное.и отлижи суркису он ждёт.кисляк-жертва аборта
 
4
0
Б_РУХ_Т (Вислобоки)
14.09.2024 в 20:10
Інгулець в біло-зелених футболках.
Ответить
2
0
tolina-ystas (Краматорск)
14.09.2024 в 20:10
Сложно оценить игру Шахтёра в этом матче потому что реальная сила Карпат ещё не понятна.А вот отдельных игроков следует отметить.Прежде всего понравился Зубков активный,с желанием и без характерных ляпсусов.Судаков делает недопустимое количество брака для игрока его уровня.Некоторые вещи в его исполнении выглядят феноменально.Правый фланг команды играл лучше. Траоре окончательно потерял форму видимо из за малого игрового времени.Игра команды в атаке сегодня была результативной потому что команда бежала. Одной из причин такой игры было полное отсутствие прессинга со стороны Карпат.С Шахтёром так играть нельзя. Шахтёр с хорошей игрой.Бондаренко с результативной игрой.
Ответить
2
3
Sandra777 (Львів)
14.09.2024 в 20:10
Купа пасажирів в Карпат їм до сраки Карпати набрали на вагу азарів
Ответить
0
1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
14.09.2024 в 20:01
С победой! Намного веселее игра, чем от ДК. Жажа, ты живой?
Ответить
4
3
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.09.2024 в 19:57
с победой! полакомились купатами! но бондаренко (не смотря на хет-трик) - отстойный, как и раньше: никакой в отборе, проигрыш мячей, отдаваемых в борьбу, нет сильных ударов издали (всё пытается на технику ковырнуть)
Ответить
7
4
tolina-ystas (Краматорск)
14.09.2024 в 20:12
Удары нужны не сильные а точные.Ими ж не гвозди забивать.
Ответить
0
3
Море23 (Одесса)
14.09.2024 в 19:55
Есть Зубков и Бондаренко есть голы .нету Матвиенко чуть лучше в обороне
Ответить
1
5
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.09.2024 в 19:58
2 гола пропустили - это очень много от таких карпат
Ответить
4
4
shtrunc (Донецк-Хайфа)
14.09.2024 в 20:02
Второй гол-один защитник.
 
0
4

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости