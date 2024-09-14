Бабич: Мы, так же, видимо, как и Ингулец, пол ночи просидели под тревогами, и было видно, что немножко ребята не выспались

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич оценил игру подопечных в победном матче с "Ингульцом" (1:0) в рамках 6-го тура УПЛ.

- Очень приятно, конечно, побеждать. Очень приятно побеждать на последних минутах. И втрое, пожалуй, приятнее, когда забивает свой парень молодой, которому мы доверяем. Вышел сегодня и сыграл очень нестандартно. Забили гол - значит, так заслуживаем.

Хотя очень тяжелая игра была, более ничейная. Моменты были и у "Ингульца", и у нас. Но я считаю, что сегодня мы больше были настроены на атаку, прежде всего во 2-м тайме, когда начали больше играть вперед, когда мы освежили практически всю линию атаки, выпустив 4 свежих игроков. В принципе, это сработало.

- Если смотреть на историю противостояния "Ингульца" и "Черноморца" - не то, чтобы было очень много побед. Было 3 ничьих до этой игры и 1:1 по победам. Почему сегодня так же была довольно тяжелая игра?

- Прежде всего я не смотрел статистику, но мы смотрели матчи, которые "Ингулец" проводил, и мы видели, что команда очень хорошо, организованно защищается. Да, может немножко не хватает качества в атаке, как и у нас, но они делали нервы "Кривбассу". Проиграли "Руху", достаточно быстро пропустив, но если ты быстро не забиваешь гол, то мы видим, что команда довольно неплохо отрабатывает в защите.

- В 1-м тайме я слышала от ваших ребят, что они кричали друг на друга: "Надо просыпаться!" Расскажите, как будили их в перерыве?

- Сейчас, скажем так, будили не будили - мы, так же, видимо, как и "Ингулец", пол ночи просидели под тревогами, и было видно, что немножко ребята не выспались. Но это нам никак не может говорить, что тяжело. Это только заслуга "Ингульца", что они не давали нам играть в более атакующий футбол. Мы очень много в первые 20 минут допускали простые ошибки, после которых нас "Ингулец" ловил на контратаках.

Я считаю, что это прежде всего такая нервозность сказалась. После перерыва мы сделали замену, вышел Габелок. В принципе, те ребята, которые вышли на замену, усилили игру. И потом еще группа вышла, которые добавили как раз в агрессии впереди, в агрессии в атаке.

- У вас была довольно активная кампания подписания перед этим туром. Сегодня Лацабидзе дебютировал. Как вообще оцените игру?

- Если оценивать игру Луки, то положительно. Он, сколько мог, на этом уровне сыграл. Очень неплохо владеет первым пасом, в единоборствах 1 в 1 в защите работает. Я полностью доволен им. Надо немножко ему мужать, немножко работать в тренажерном зале, чтобы крепче как для защитника быть, но у него есть все данные, все качества для того, чтобы вырасти в неплохого игрока.