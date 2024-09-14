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Нокаут в первом тайме. Шахтер забил третий и четвертый гол в ворота Карпат

Премьер-лига
Обновлено

Похоже, что вторая половина встречи становится формальностью

Нокаут в первом тайме. Шахтер забил третий и четвертый гол в ворота Карпат

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Еще до перерыва "горняки" развили преимущество. На 39-й минуте Артем Бондаренко оформил дубль, а в конце основного времени Даниил Сикан сделал счет разгромным.

"Горняки" нанесли 5 ударов в створ по итогам первого тайма и в четырех случаях они стали голевыми. Это был едва ли не самый активный первый тайм в исполнении команды в этом сезоне. Аналогичный атакующий футбол до перерыва "оранжево-черные" демонстрировали еще в 1-м туре, когда в Полтаве разгромили "Ворсклу".

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У "львов" было гораздо меньше шансов, но из двух ударов в створ они смогли выжать один гол.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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