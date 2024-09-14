Александр Бабич: Во втором тайме мы усилили атакующую игру

По завершении матча 6-го тура УПЛ "Черноморец" – "Ингулец", который состоялся в Одессе и завершился минимальной победой "моряков" 1:0, на традиционной пресс-конференции с представителями СМИ пообщался главный тренер Александр Бабич.

– Приятно побеждать – это сто процентов, – облегченно вздохнув, сказал рулевой одесской команды. – И вдвое приятно побеждать на последних минутах. Приятно, когда твой воспитанник на последних минутах забивает такой сложный и красивый мяч. Если говорить о самой игре, то она была непростой. Мы понимали, что "Ингулец" очень крепкая команда и она достаточно качественно работает в среднем блоке, очень качественно прессингует. В первом тайме мы не слишком правильно использовали свои возможности, очень много и подолгу держа мяч без остроты, чем давали шанс сопернику закрывать все зоны. У нас был план: один – А, другой – В, когда мы планировали выпустить трех "свежих" игроков на 60-й минуте (чуть раньше вышел Жоао Нету) и усилить атакующее звено. Плюс здорово вошел в игру Пшеничнюк, начинавший атаки передачами вперед и ставший автором очень качественного гола. Для него это первый мяч, и я думаю, что он запомнит его на всю жизнь. Я очень рад, что он нанес такой результативный удар.

– По какой причине сегодня не играли Йон Шпорн и Даниил Удод?

– У нас и Шпорн, и Удод, и еще Виталий Ермаков трамированы еще после матча с "Полесьем". Они восстанавливаются, пока не работают индивидуально. Мы планируем, что на следующей неделе два из них – Удод и Ермаков вернутся в общую группу. А вот что касается Шпорна, то он сделает это чуть позже. Хотя тенденция у него достаточно положительная. Это обычные футбольные травмы, которые не столь серьезны, как у Владимира Арсича. Но они, к сожалению, есть…

- Двое острых нападающих – Денис Янаков и Алексей Хобленко просидели весь первый тайм на скамейке. Почему?

– Как я уже говорил: план был такой, что сначала мы сделали сдвоенный фланг Бутко – Кайо Гомес. Понимали, что очень быстрые фланги и нам нужно было, чтобы нас соперник не поймал в переходной фазе от атаки к защите. А слева действовали Кисиль и Петряк – очень дисциплинированные игроки, отрабатывавшие как в атаке, так и в защите. Так и был этот план, что на 60-й минуте должны были появиться Жоао Нету, Янаков и Хобленко и усилить атакующие действия. К тому же были такие предпосылки, что играй мы на одно касание быстрее вперед, то оказывались в очень неплохой зоне, где могли "отрезать" и выходить на ударную позицию. Такие возможности были у тех же Жоао Нету и Янакова. Но стоило затянуть с принятием решения, как соперник успевал "закрываться".

– В начале игры показалось, что "Черноморец" вышел на поле без номинального центрфорварда. Если это был тренерский замысел, то насколько он удался?

– Нет, я не могу сказать, что без центрфорварда. У нас он был – это Кирилл Попов. Кстати, в первом тайме у него неплохой момент был, когда Богдан Бутко отдал ему передачу, и тот должен был забивать. Я считаю, что свою роль он сыграл. Возможно, не на сто процентов, но держал защитников "Ингульца" в напряжении. Ему, правда, еще есть над чем работать, однако я думаю, что такая вот агрессия от него была. За счет Попова, а также Александра Васильева и Кирилла Сигеева, которых мы поменяли, во втором тайме мы немного усилили игру.

– Двое африканских легионеров, пришедших в команду из житомирского "Полесья", сегодня хоть и не играли, однако были в заявке. С какой целью они были приглашены – для расширения обоймы или для конкуренции?

- Прежде всего нужно учитывать, что они легионеры и им нужно определенное время. Однако, учитывая их качества, я полностью убежден, что они нам помощники. Возможно, немного больше времени придется поработать нашему тренеру вратарей Андрею Глущенко с голкипером Кингсли Аниагбосо. Это фактурный вратарь, производящий очень неплохое впечатление. Несколько раньше мы будем использовать защитника Мозеса Жаржу. Если говорить по сегодняшнему матчу, то мало времени было на какие-то тактические моменты. Однако у этого футболиста тоже есть хорошие данные – скорость, правильная для защитника агрессия, очень хорошо он играет на "втором этаже". Поэтому я считаю, что эти ребята понадобятся и для конкуренции, и для развития нашего клуба. Скажем, это такая инвестиция в будущее. Я полностью уверен, что оба нам помогут.

– Кого по сегодняшней игре хотелось бы отметить дополнительно?

– Евгения Скибу. Он сегодня играл "с листа" и сыграл великолепно. Есть у нас и другие молодые игроки, заслуживающие отличия. В частности, Лука Лацабидзе, который тоже неплохо сыграл, но вынужден был попросить в перерыве замену, потому что немного плохо себя чувствовал. Считаю, что столь крепкая и честная конкуренция только помогает для профессионального роста и прогресса команды.