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Левый Берег - Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Левый Берег - Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
upl.ua
В матче 6-го тура УПЛ "Левый Берег" на своем домашнем стадионе под Киевом будет принимать криворожский "Кривбасс".
"Левый Берег" после провального старта одержал две победы подряд и кажется адаптировался к УПЛ и готов создать проблемы команде Вернидуба.
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"Кривбасс" же наконец-то отдохнул после своей еврокубковой кампании и теперь может сосредоточиться исключительно на внутреннем чемпионате.
Потенциально, как пишут букмекеры, шансы у криворожцев на победу выше, но как оно будет на деле? Посмотрим! Наш чемпионат – это всегда интересно и непредсказуемо.
Поединок "Левый Берег" — "Кривбасс" состоится в воскресенье, 15 сентября на стадионе "Левый Берег" под Киевом. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт
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