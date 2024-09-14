  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Левый Берег - Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левый Берег - Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Левый Берег - Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Левый Берег - Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

upl.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 6-го тура УПЛ "Левый Берег" на своем домашнем стадионе под Киевом будет принимать криворожский "Кривбасс".

"Левый Берег" после провального старта одержал две победы подряд и кажется адаптировался к УПЛ и готов создать проблемы команде Вернидуба.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

"Кривбасс" же наконец-то отдохнул после своей еврокубковой кампании и теперь может сосредоточиться исключительно на внутреннем чемпионате.

Потенциально, как пишут букмекеры, шансы у криворожцев на победу выше, но как оно будет на деле? Посмотрим! Наш чемпионат – это всегда интересно и непредсказуемо.

Поединок "Левый Берег" — "Кривбасс" состоится в воскресенье, 15 сентября на стадионе "Левый Берег" под Киевом. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

По теме
yellow-arrow
Хет-трик Бондаренко. Шахтер громит Карпаты
yellow-arrow
УПЛ. Заря - Динамо 0:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Александр Бабич: Во втором тайме мы усилили атакующую игру
Кривбасс (Кривой Рог) Где смотреть футбол Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости