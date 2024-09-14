Хет-трик Бондаренко. Шахтер громит Карпаты

На экваторе второго тайма "оранжево-черные" установили счет 5:1. И снова отличился Артем Бондаренко – уже в третий раз в сегодняшнем матче.

В стартовых поединках сезона полузащитник оформил лишь один ассист в игре против "Александрии". В прошлом сезоне УПЛ футболист записал в свой актив 8 результативных действий в 21-м туре.

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Любопытно, что удар Артема оказался первым во втором тайме поединка. После счета, установленного до перерыва, обе команды потеряли мотивацию для поддержки атакующей игры.