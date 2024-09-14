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Чачуа сократил отставание. Карпаты забили второй гол Шахтеру
Но глобально этот мяч уже ни на что не повлияет
Фото: ФК Карпати Львів
На 84-й минуте Амбросий Чачуа сделал счет хоккейным – 2:5. 30-летний полузащитник отличился уже третьим результативным действием в последних четырех матчах "зелено-белых".
Ассист в активе Артура Шаха, появившегося на поле после перерыва. До этого он забил по голу в ворота "Ворсклы" и "Кривбасса".
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Во втором тайме "львы" гораздо больше владеют мячом (66%), но соперник сделал это сознательно. Тем более, что "горнякам" нужно экономить силы перед стартом ЛЧ.
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