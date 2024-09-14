Чачуа сократил отставание. Карпаты забили второй гол Шахтеру

На 84-й минуте Амбросий Чачуа сделал счет хоккейным – 2:5. 30-летний полузащитник отличился уже третьим результативным действием в последних четырех матчах "зелено-белых".

Ассист в активе Артура Шаха, появившегося на поле после перерыва. До этого он забил по голу в ворота "Ворсклы" и "Кривбасса".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Во втором тайме "львы" гораздо больше владеют мячом (66%), но соперник сделал это сознательно. Тем более, что "горнякам" нужно экономить силы перед стартом ЛЧ.