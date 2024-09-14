  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Чачуа сократил отставание. Карпаты забили второй гол Шахтеру
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чачуа сократил отставание. Карпаты забили второй гол Шахтеру

Премьер-лига

Но глобально этот мяч уже ни на что не повлияет

Чачуа сократил отставание. Карпаты забили второй гол Шахтеру

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

На 84-й минуте Амбросий Чачуа сделал счет хоккейным – 2:5. 30-летний полузащитник отличился уже третьим результативным действием в последних четырех матчах "зелено-белых".

Ассист в активе Артура Шаха, появившегося на поле после перерыва. До этого он забил по голу в ворота "Ворсклы" и "Кривбасса".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Во втором тайме "львы" гораздо больше владеют мячом (66%), но соперник сделал это сознательно. Тем более, что "горнякам" нужно экономить силы перед стартом ЛЧ.

По теме
yellow-arrow
"Важный мяч для меня": Брагару - о дебютном голе за Динамо
yellow-arrow
Чемпион вернулся. Шахтер – Карпаты 5:2. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Василий Кобин: Собрал собрание, на котором сообщил подопечным, что нам придется осенью играть только выездные матчи
Шахтер (Донецк) Амбросий Чачуа Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
tolina-ystas (Краматорск)
14.09.2024 в 20:15
Да это событие которому нужно посвящать отдельную статью с фото и видео.
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
14.09.2024 в 20:15
Да это событие которому нужно посвящать отдельную статью с фото и видео.
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости