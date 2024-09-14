Шовковский: У нас были определенные сложности с защитниками, поэтому мы были вынуждены прибегнуть к ротации

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал победу над "Зарей" (2:0) в 6-м туре УПЛ.

- Поздравляю всех с победой команды, спасибо за поддержку, которая была у нас сегодня. Хотя матч для нас не был домашним, но мы играли на своем родном стадионе. Хочу поблагодарить наших защитников и защитниц за то, что они дают нам такую возможность играть в футбол и дарить болельщикам положительные эмоции, которых сегодня не хватает.

Всегда сложно играть матчи после сборных команд, потому что очень много игроков отсутствовали в этот период, и у нас на тренировках было 12 полевых игроков. Определенные сложности были у нас с защитниками, поэтому мы были вынуждены прибегнуть к ротации и сместить Бражко на позицию защитника, потому что Денис Попов продолжает лечиться, Тарас Михавко тоже, из-за чего он не ездил в сборную, но он уже с завтрашнего дня возвращается к полноценному тренировочному процессу, не по индивидуальной программе.

Мы планировали, что со старта будет играть Себальйос, но у него было желудочное отравление, из-за которого он пропустил три дня. Поэтому мы вынуждены были оставить его в запасе, но в конце игры дали возможность выйти на футбольное поле, чтобы он почувствовал эту атмосферу и почувствовал, что он является важной частью нашей команды.

- Когда восстановится и будет играть Максим Дячук?

- В связи с тем, что у нас была возможность, мы его включили в заявку на игру, но его кондиции, безусловно, еще не на хорошем уровне. Он начал с нами тренироваться, но ему нужно время для того чтобы восстановить свои физические, функциональные и игровые кондиции. Он с нами уже работает, но я считаю, что ему понадобится еще по крайней мере две недели для того, чтобы набрать форму.

- Михайленко впервые вышел в стартовом составе. Как вы оцените его игру?

- У нас все игроки прекрасно понимают, что они должны быть готовы к тому, что они могут выйти в стартовом составе или усилить игру по ходу встречи. Вы видели, что как только мы усилили игру заменами, добавили в скорости, сразу забили первый, а затем и второй мяч. Михайленко прекрасно себя проявляет в тренировочном процессе, я доволен его отношением, как, в принципе, доволен всеми игроками. На сегодняшний день у нас все игроки, за исключением травмированных, готовы в любой момент выйти в стартовом составе.