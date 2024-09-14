Василий Кобин: Собрал собрание, на котором сообщил подопечным, что нам придется осенью играть только выездные матчи

Первым для общения с представителями СМИ в конференц-зале одесского стадиона после матча 6-го тура "Черноморец" – "Ингулец" (1:0) пришел главный тренер гостей Василий Кобин.

– Если брать матч в целом, то результат в нем должен быть ничейным, – считает рулевой "Ингульца". – Были моменты как у команды "Черноморец", так и у нас. Сегодня игроков больше подводила реализация, а тот эпизод, произошедший в конце поединка после удаления нашего футболиста, привел к голу. При стандартном положении нам не хватало игрока в той зоне, откуда в наши ворота забивался мяч. Подытоживая матч, я считаю, что была ничейная игра.

– Нельзя не спросить обо всех тех скандалах вокруг вашего клуба, которые были недавно. Как они влияли на команду, вас и подготовку игроков? Как удавалось их мотивировать?

– Мне трудно говорить за всю команду. Лично я пытался сделать все, чтобы команда об этом не думала. Собрал собрание, на котором сообщил подопечным, что нам придется осенью играть только выездные матчи. Ребята отреагировали по-разному: кто-то принял эту информацию, а с кем-то пришлось проводить индивидуальные беседы, потому что ситуация была сложной и некоторые игроки начали искать для себя новые команды. Вы понимаете, когда футболист начал общение с другим клубом, вернуть его в семью уже не так легко. Но как бы то ни было, а мы продолжили работать, и сегодня среди своих подопечных я не видел равнодушных к игре. Все отдавались на максимум своих возможностей. Вся команда работала должным образом: линия обороны – на оборону, линия атаки – на атаку, достаточно хорошими были и переходные фазы. Я не видел ничего такого, чтобы кто-то отбывал номер. Есть у нас определенные проблемные позиции, обусловленные травмами игроков. Но ничего не поделаешь, будем исходить из того, что имеем.

- Задумывались ли вы над тем, что в течение всей осенней части чемпионата "Ингульцу" придется постоянно играть на выезде, в связи с чем может быть скомкана ​​подготовка в межигровые циклы? Как это может повлиять на физическое и нравственное состояние подопечных?

– Именно поэтому мы и хотели, чтобы нам пошли навстречу и домашние матчи мы проводили на своем стадионе. Так как постоянные переезды истощают. Судите сами: семь часов занимает дорога в Одессу, семь часов – в Киев. А в ближайшем туре часов десять-одиннадцать займет дорога в Ровно. Все это, конечно, забирает силы и один дополнительный день на восстановление и подготовку к игре. Все это мы учитываем и понимаем. Если бы у нас было множество вариантов, то мы этого, наверное, не делали бы. Но наш клуб оказался в таких условиях, что нам нужно с этим мириться и только настраивать ребят на принятие этих условий. Конечно, тяжело. У нас 25 футболистов, которые по-разному переживают это. Кто-то относится к данной ситуации нормально и закрывает на это глаза, а кто-то имеет другую психологию и ты не знаешь, как они ведут себя при том или ином развитии событий.

- Учитывая, что весной "Ингульцу" придется все матчи играть дома, не приведет ли этот факт к тому, что подопечные могут слишком расслабиться?

– Пока до конца еще не понятно, где будут матчи. Если не ошибаюсь, как-то было, что "Мариуполь" играл много домашних матчей – где-то восемь. Может, и десять. Если не будет зачетных очков, то куда расслабятся? Да и у нас не тот уровень команды, чтобы мы могли это делать. Мы можем за счет духа либо каких-либо тактических перестановок это нивелировать. Потому что мы понимаем, где находимся и на каких условиях работаем. Лично я закрываю на это глаза и стараюсь о подобных вещах не думать, а больше работать.