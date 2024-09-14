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Чемпион вернулся. Шахтер – Карпаты 5:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига

Горняки впервые победили после 18 августа

Чемпион вернулся. Шахтер – Карпаты 5:2. Обзор матча и видео голов

Фото – Шахтар

Новина українською

"Оранжево-черные" еще до перерыва разобрались с соперником, чтобы не повторить ошибки предыдущих встреч. Подопечные Пушича забили 4 мяча в первом тайме, а "львы" ответили лишь одним точным ударом.

Во второй половине поединка команды снизили темп. Донецкому коллективу уже не нужно было мчаться в атаку, а "зелено-белым" было трудно оправиться после первого тайма.

Артем Бондаренко оформил хет-трик, у Александра Зубкова гол+пас. Номинальные хозяева нанесли 14 ударов и практически не нарушали правила (5 фолов). Кипер вице-чемпиона Первой лиги Александр Кемкин совершил всего один сейв.

"Горняки" делят 4-е место с несколькими командами (9 баллов), "львы" занимают 12-е (5 очков). В следующий раз подопечные Пушича будут принимать "Оболонь", а Лупашко с коллективом поедет в Одессу.

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Смотрите обзор матча 6-го тура УПЛ 2024/25

Львов. Арена Львов

Шахтер – Карпаты 5:2

Голы: Зубков, 21, Бондаренко, 29, 39, 65, Сикан, 42 – Пидлепенец, 25, Чачуа, 83

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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