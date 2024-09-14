"Важный мяч для меня": Брагару - о дебютном голе за Динамо

Полузащитник "Динамо" Максим Брагару поделился впечатлениями от дебютного гола за киевскую команду в матче против "Зари" (2:0).

- Впечатления очень положительные. Самое главное, что выиграли сегодня. Удалось забить свой дебютный мяч за "Динамо". Благодарен команде за это. И двигаемся дальше.

- Было ли ощущение, что удастся сегодня отличиться?

- Я на каждый матч выхожу с мыслями о том, чтобы забить, чтобы команда победила. Важный мяч для меня, могу так сказать. Буду и дальше работать и делать все от себя зависящее.

- Сложилось впечатление, что для "Динамо" с самого начала не все удавалось легко. Что изменилось по ходу поединка?

- Можно сказать, что просто не удавалось забить, мяч не шел в ворота. Мы создавали моменты, были и стойка, и перекладина, давили на соперника. Да, не удавалось забить, но в конце концов забили дважды и одержали победу.

- Обычно после паузы на матчи сборных поединки в чемпионате даются непросто. На этот раз так же было?

- Я бы не сказал, что были какие-то сложности. Обычно все выходят на игру с максимальным настроем, чтобы побеждать, и сегодня мы это сделали.

- Сегодня наконец сыграл Себальйос. Как оцените новичка? Говорят, что он очень прилично выглядит на тренировках...

- Это больше вопрос не ко мне, а к тренеру. Я не хочу и не могу как-то оценивать игровые качества партнера, это прерогатива тренерского штаба.

- Когда выходили на замену, какие установки давали тренеры? Что от вас требовалось?

- Установка была одна - играть в футбол, забивать мячи и выигрывать эту игру.

- В моменте, когда забивали мяч, сознательно били в дальний угол, учитывая позицию вратаря?

- Я убрал защитника и пробивал в дальний угол. Мяч, хоть и задел защитника, все равно залетел туда, куда я пробивал.

- На следующей неделе будет два матча, игра с "Ворсклой" уже в среду. Как будете настраиваться?

- Самое главное - хорошо восстановиться, это будет на первом плане, подойти к предстоящей игре в максимальных кондициях, показывать свой футбол и выигрывать.