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"Важный мяч для меня": Брагару - о дебютном голе за Динамо
Помог команде победить
Фото: Динамо
Полузащитник "Динамо" Максим Брагару поделился впечатлениями от дебютного гола за киевскую команду в матче против "Зари" (2:0).
- Впечатления очень положительные. Самое главное, что выиграли сегодня. Удалось забить свой дебютный мяч за "Динамо". Благодарен команде за это. И двигаемся дальше.
- Было ли ощущение, что удастся сегодня отличиться?
- Я на каждый матч выхожу с мыслями о том, чтобы забить, чтобы команда победила. Важный мяч для меня, могу так сказать. Буду и дальше работать и делать все от себя зависящее.
- Сложилось впечатление, что для "Динамо" с самого начала не все удавалось легко. Что изменилось по ходу поединка?
- Можно сказать, что просто не удавалось забить, мяч не шел в ворота. Мы создавали моменты, были и стойка, и перекладина, давили на соперника. Да, не удавалось забить, но в конце концов забили дважды и одержали победу.
- Обычно после паузы на матчи сборных поединки в чемпионате даются непросто. На этот раз так же было?
- Я бы не сказал, что были какие-то сложности. Обычно все выходят на игру с максимальным настроем, чтобы побеждать, и сегодня мы это сделали.
- Сегодня наконец сыграл Себальйос. Как оцените новичка? Говорят, что он очень прилично выглядит на тренировках...
- Это больше вопрос не ко мне, а к тренеру. Я не хочу и не могу как-то оценивать игровые качества партнера, это прерогатива тренерского штаба.
- Когда выходили на замену, какие установки давали тренеры? Что от вас требовалось?
- Установка была одна - играть в футбол, забивать мячи и выигрывать эту игру.
- В моменте, когда забивали мяч, сознательно били в дальний угол, учитывая позицию вратаря?
- Я убрал защитника и пробивал в дальний угол. Мяч, хоть и задел защитника, все равно залетел туда, куда я пробивал.
- На следующей неделе будет два матча, игра с "Ворсклой" уже в среду. Как будете настраиваться?
- Самое главное - хорошо восстановиться, это будет на первом плане, подойти к предстоящей игре в максимальных кондициях, показывать свой футбол и выигрывать.
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