  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лупашко – об игре первым номером против Шахтера: Кто-то будет это осуждать, говорить, что невозможно и не нужно это делать
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лупашко – об игре первым номером против Шахтера: Кто-то будет это осуждать, говорить, что невозможно и не нужно это делать

Премьер-лига

Наставник Карпат не собирался прижиматься к своим воротам

Лупашко – об игре первым номером против Шахтера: Кто-то будет это осуждать, говорить, что невозможно и не нужно это делать

Фото - Карпати

Новина українською

Владислав Лупашко прокомментировал результат встречи против "горняков".

“1-й тайм во многих моментах был неплохой, но сейчас это наш уровень в плане того, что ты хочешь играть первым номером против “Шахтера”, пытаешься контролировать мяч и прессинговать.

Мы это попробовали. Наш путь таков, что мы должны быть смелыми. Но понимаем, что если не будет агрессии, не будет спринтов, то этот прессинг очень легко будут преодолевать такие команды, как "Шахтер". Была бы сегодня против нас другая команда – им трудновато бы приходилось выходить".

Читайте такжеЛупашко - о президенте Карпат: Это просто вау. Хочу, чтобы украинский футбол увидел, как можно работать

"Если бы мы сели низко, то было бы "Шахтеру" трудно взломать оборону. Мы в начале матча неплохо смотрелись. Считаю, что в 1-м тайме счет слишком большой для того, что происходило на поле, и мы создавали моменты.

Чуть-чуть выпал Бруниньо, но мы понимаем, что нет времени его интегрировать. Капитан был действительно капитаном на поле. Повторюсь, что даже против "Шахтера" будем пытаться играть первым номером".

Читайте такжеЛупашко вернул в Карпаты футболистов, на которых уже не рассчитывал Маркевич

"Возможно, кто-нибудь будет это осуждать, возможно, будут болельщики и эксперты говорить, что невозможно и не нужно это делать. Но мы хотим изменить понимание того, что дебютант УПЛ может пытаться играть первым номером против "Шахтера". В контроле мяча где-то равнозначные цифры. Прикосновений в штрафной площадке также приблизительно равное количество. Но качество моментов, которое создавал "Шахтер", очень отличается. Мастерство, с которым они выходили из-под прессинга – это впечатляет”, – заявил тренер.

После этого матча у "Карпат" 11 пропущенных. Больше только в "Оболони" (14).

По теме
yellow-arrow
Пидлепенец: Могли просто встать в обороне, но пытались играть. Этот стадион для них почти как родной
yellow-arrow
Зубков: Мистер всегда говорит о стандартах, что мы не должны пропускать
yellow-arrow
Пушич – об агрессии Кевина: У него такой стиль игры. Я ему сказал, что 4 желтых в начале сезона – это многовато
Владислав Лупашко Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости