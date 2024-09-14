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Лупашко – об игре первым номером против Шахтера: Кто-то будет это осуждать, говорить, что невозможно и не нужно это делать
Наставник Карпат не собирался прижиматься к своим воротам
Фото - Карпати
Владислав Лупашко прокомментировал результат встречи против "горняков".
“1-й тайм во многих моментах был неплохой, но сейчас это наш уровень в плане того, что ты хочешь играть первым номером против “Шахтера”, пытаешься контролировать мяч и прессинговать.
Мы это попробовали. Наш путь таков, что мы должны быть смелыми. Но понимаем, что если не будет агрессии, не будет спринтов, то этот прессинг очень легко будут преодолевать такие команды, как "Шахтер". Была бы сегодня против нас другая команда – им трудновато бы приходилось выходить".
"Если бы мы сели низко, то было бы "Шахтеру" трудно взломать оборону. Мы в начале матча неплохо смотрелись. Считаю, что в 1-м тайме счет слишком большой для того, что происходило на поле, и мы создавали моменты.
Чуть-чуть выпал Бруниньо, но мы понимаем, что нет времени его интегрировать. Капитан был действительно капитаном на поле. Повторюсь, что даже против "Шахтера" будем пытаться играть первым номером".
"Возможно, кто-нибудь будет это осуждать, возможно, будут болельщики и эксперты говорить, что невозможно и не нужно это делать. Но мы хотим изменить понимание того, что дебютант УПЛ может пытаться играть первым номером против "Шахтера". В контроле мяча где-то равнозначные цифры. Прикосновений в штрафной площадке также приблизительно равное количество. Но качество моментов, которое создавал "Шахтер", очень отличается. Мастерство, с которым они выходили из-под прессинга – это впечатляет”, – заявил тренер.
После этого матча у "Карпат" 11 пропущенных. Больше только в "Оболони" (14).
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