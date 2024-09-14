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Пушич – об агрессии Кевина: У него такой стиль игры. Я ему сказал, что 4 желтых в начале сезона – это многовато

Премьер-лига

Тренеру горняков не нравится, что один из подопечных часто получает предупреждения

Пушич – об агрессии Кевина: У него такой стиль игры. Я ему сказал, что 4 желтых в начале сезона – это многовато

ФК Шахтар

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Марино Пушич дал комментарий УПЛ.ТБ после матча с "Карпатами".

“Я доволен тем, как наша команда провела матч. Но мы пропустили гол из тех моментов, которые мы отрабатывали из стандартов, и это не должно случаться. В этом плане мы должны улучшиться.

Самое важное сейчас – сделать выводы. Эта победа поможет команде с точки зрения ментальной подготовки и нашей уверенности. Наша следующая игра – в Лиге чемпионов. Это самый высокий уровень соревнований, там не бывает простых игр.

Я очень рад, что Бондаренко сумел несколько раз отличиться. Также я рад увидеть снова на поле Зубкова и Марлона, восстановившихся после травм. Это важные игроки для глубины состава”.

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“Кевин работает упорно на командное благо. Иногда это выливается в агрессию, особенно в моменты, когда он пытается перехватить мяч. Он не ориентирован на то, чтобы сбить кого-нибудь или совершать фолы. Может, у него такой стиль игры.

Я ему сказал, что 4 желтых в начале сезона – это слишком много. Не люблю ни один вид карточек, поскольку нужно затем осуществлять какие-либо изменения на следующие матчи”, – подчеркнул специалист.

В 7-м туре "оранжево-черных" ожидает игра против "Оболони".

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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