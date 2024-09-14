Зубков: Мистер всегда говорит о стандартах, что мы не должны пропускать

Александр Зубков отметил свое возвращение после травмы голом и ассистом.

“Есть над чем работать. Пропустили два [мяча], первый со стандарта. Мистер всегда говорит о стандартах, которые мы не должны пропускать. Не очень хорошо стартовали в чемпионате и наши мысли были только об этой игре. Будем готовиться к "Болонье". 2-3 дня назад все вернулись, поэтому будем непосредственно готовиться к "Болонье", – заявил футболист.