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Зубков: Мистер всегда говорит о стандартах, что мы не должны пропускать
Вингер Шахтера прокомментировал разгромную победу
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Александр Зубков отметил свое возвращение после травмы голом и ассистом.
“Есть над чем работать. Пропустили два [мяча], первый со стандарта. Мистер всегда говорит о стандартах, которые мы не должны пропускать. Не очень хорошо стартовали в чемпионате и наши мысли были только об этой игре. Будем готовиться к "Болонье". 2-3 дня назад все вернулись, поэтому будем непосредственно готовиться к "Болонье", – заявил футболист.
В 1-м туре Зубков забил гол в ворота "Ворсклы".
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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