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Зубков: Мистер всегда говорит о стандартах, что мы не должны пропускать

Премьер-лига

Вингер Шахтера прокомментировал разгромную победу

Зубков: Мистер всегда говорит о стандартах, что мы не должны пропускать

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Александр Зубков отметил свое возвращение после травмы голом и ассистом.

“Есть над чем работать. Пропустили два [мяча], первый со стандарта. Мистер всегда говорит о стандартах, которые мы не должны пропускать. Не очень хорошо стартовали в чемпионате и наши мысли были только об этой игре. Будем готовиться к "Болонье". 2-3 дня назад все вернулись, поэтому будем непосредственно готовиться к "Болонье", – заявил футболист.

В 1-м туре Зубков забил гол в ворота "Ворсклы".

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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